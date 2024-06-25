EA Sports FC 24, 25 Haziran'da Game Pass PC ve konsola geliyor.

25 Haziran 2024 00:28 - Güncelleme : 25 Haziran 2024 00:31

EA Sports FC 24, futbol severler için bugün yayınlanmaya hazırlanıyor.

25 Haziran'da Game Pass PC ve konsol platformlarına ekleniyor.

Bu hamle, oyun dünyasında büyük bir yankı uyandırdı.

EA Sports FC serisi, yıllardır futbol oyunlarının zirvesinde yer alıyor ve bu yeni ekleme, oyunculara yeni bir deneyim sunmayı hedefliyor.

EA FC 24'TE NELER OLACAK, NELER VAR?

EA Sports FC 24, gelişmiş grafikleri, yenilenmiş oyun mekanikleri ve daha gerçekçi futbol deneyimi ile dikkat çekiyor.

Yeni oyun modları ve güncellenmiş kadrolarla futbol tutkunları için keyifli saatler vaat ediyor.

Game Pass aboneleri, bu yeni oyunu ekstra bir ücret ödemeden oynayabilecek.

EA FC 24 GAME PASS'E EKLENİYOR

EA Sports FC 24'ün Game Pass'e eklenmesi, Xbox ve PC oyuncuları için büyük bir avantaj.

Bu hamle, oyunun daha geniş bir kitleye ulaşmasını sağlayacak ve futbol oyunlarının popülaritesini artıracak.

Game Pass, abonelerine sunduğu geniş oyun kütüphanesi ile oyuncular arasında zaten popüler bir hizmet ve EA Sports FC 24'ün eklenmesi, bu popülariteyi daha da artıracak.