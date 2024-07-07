EA Sports FC 25'in 27 Eylül 2024 tarihinde çıkacağı iddia edildi

07 Temmuz 2024 20:30 - Güncelleme : 07 Temmuz 2024 20:38

Futbol simülasyonu oyunları arasında en popülerlerinden biri olan EA Sports FC 2025'in (Eski adıyla FIFA 25) çıkış tarihi ile ilgili son zamanlarda birçok iddia bulunuyordu.

Electronics Arts tarafından geliştirilen oyunun ne zaman çıkacağı hayranları tarafından da merak ediliyordu.

FIFA 25 NE ZAMAN ÇIKACAK?

"billbil-kun" adlı bir kullanıcı tarafından EA Sports FC 25'in çıkış tarihi sızdırıldı.

Kullanıcının iddialarına göre oyun 27 Eylül 2024 tarihinde çıkış yapacak.

Ayrıca oyunun standart sürümünün fiyatının değişmeyerek 70 Euro/dolar olarak kalacağını da belirtti.

Ultimate versiyonun ise 100 dolar/Euro'dan satılacağını iddia etti.

Ayrıca yaptığı paylaşımda Electronics Arts tarafından 10 gün içerisinde resmi duyuru da yapılacak.