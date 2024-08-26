EBA'nın ne zaman güncelleneceği henüz duyurulmadı! Eğitim yılının başlangıcında yapılması bekleniyor

26 Ağustos 2024 08:58 - Güncelleme : 26 Ağustos 2024 09:16

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından 2012 yılında kurulan ve öğretmen ile öğrencilere ders materyallerini çevrimiçi olarak erişme imkanı sunan Eğitim Bilişim Ağı (EBA) sisteminin ne zaman güncelleneceği gündeme geldi.

2024-2025 eğitim-öğretim yılının başlamasına sayılı günler kala öğrenciler sistemdeki bilgilerinin güncellenip güncellenmeyeceğini merak ediyor.

EBA NE ZAMAN GÜNCELLENECEK 2024?

MEB tarafından belirlenen tarihlerde yapılan EBA güncellemesi ile ilgili henüz bir açıklama yapılmadı.

Ancak genel olarak platformun güncellemeleri eğitim-öğretim yılının başlangıcında, ara tatillerde ve önemli sistem değişiklikleri olduğunda yapılıyor.

Bu kapsamda EBA'nın bu ay veya eylül ayı içerisinde güncellenmesi bekleniyor.

MEB güncelleme ile ilgili resmi internet sitesinde duyuru yaptığında haberimizi güncelleyeceğiz.

OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK 2024?

2024-2025 eğitim-öğretim yılı MEB tarafından açıklanan takvime göre birinci dönem 9 Eylül 2024 Pazartesi başlayacak.

17 Ocak 2025 Cuma günü sona erecek olan birinci döneme okul önceli ile ilkokul 1. sınıf öğrencilerine ise 2-6 Eylül tarihlerinde uyum eğitimleri gerçekleştirilecek.

Birinci dönem ara tatili 11-15 Kasım 2024 tarihinde yapılacak.

Yarıyıl tatili 20-21 Ocak 2025 tarihleri arasında yapılacakken ikinci dönem 3 Şubat 2024 Pazartesi başlayacak ve 20 Haziran 2025 Cuma günü tamamlanacak.

İkinci dönem ara tatili ise 31 Mart-4 Nisan 2025 tarihleri arasında gerçekleştirilecek.