Aktüel
Avatar
Editor
 Hüseyin Bahcivan

Ebeveynler dikkat! Çocuklarınızı yapay zeka kullanırken mutlaka kontrol edin

Dijitalleşme ve yapay zekanın nesiller üzerindeki etkisini değerlendiren Prof. Dr. Ali Murat Kırık, çarpıcı bir gerçeği gözlet önüne serdi. 2026 yılı itibarıyla yeni neslin bilgi birikimi ilk kez bir önceki neslin gerisine düştü. Kırık, aileleri ve eğitim dünyasını "yapay zeka bağımlılığı" ve "üretmeyen nesil" tehlikesine karşı uyardı.

Ebeveynler dikkat! Çocuklarınızı yapay zeka kullanırken mutlaka kontrol edin
KAYNAK:
Hüseyin Bahcivan
|
GİRİŞ:
22.02.2026
saat ikonu 18:59
|
GÜNCELLEME:
22.02.2026
saat ikonu 18:59

MUHABİR: Hüseyin Bahcivan

Yapay zekalar 7'den 70'e herkesin kullandığı en popüler araçların başında geliyor. Özellikle çocuklar ve arasında oldukça yaygın bir şekilde kullanılan yapay zekaların nesiller üzerindeki etkisini Prof. Dr. Ali Murat Kırık değerlendirdi.

Ebeveynler dikkat! Çocuklarınızı yapay zeka kullanırken mutlaka kontrol edin

BİLGİ BİRİKİMİNDE TARİHİ GERİLEME

Yapay zekaya olan aşırı güvenin bilgiyi yok etmeye başladığını belirten Prof. Dr. Ali Murat Kırık son araştırmaların endişe verici olduğunu vurguladı. Yapılan bir araştırmaya göre 2024 yılına kadar her neslin bir öncekinden daha donanımlı olduğunu belirten Kırık, araştırmada 2025 yılında bu durumun değiştiğini belirtti. Kırık konuyla ilgili açıklamasında "2025 yılında ne oldu biliyor musunuz? İlk kez bir sonraki nesil, bir önceki nesilden daha düşük bilgi birikimine sahip oldu. Bu bilgiyi kaybettiğimizi ve kendimizi tamamen yapay zekaya emanet ettiğimizi gösteriyor." dedi.

Ebeveynler dikkat! Çocuklarınızı yapay zeka kullanırken mutlaka kontrol edin

"ÖDEVİ YAPAY ZEKAYA YAPTIRIP 'KUSUR EKLE' TALİMATI VERİYORLAR"

Özellikle 2010 sonrası doğan Alfa Kuşağı'nın ile kurduğu tehlikeli ilişkiye dikkat çeken Kırık, öğrencilerin ödev yapma alışkanlıklarının değiştiğini şu sözlerle anlattı:

"Çocuk, oyun oynamaya daha fazla zaman ayırmak için soruyu okumuyor bile. Fotoğrafını çekip yapay zekaya atıyor. Hatta 'Ben ortaokul öğrencisiyim, öğretmenim anlamasın diye ufak hatalar yaparak yanıtla' diyor. Sorgulamayan, araştırmayan bir nesil yetişiyor."

Ebeveynler dikkat! Çocuklarınızı yapay zeka kullanırken mutlaka kontrol edin

AİLE İLETİŞİMİNİ DE ETKİLİYOR

Eskiden ödevlerin içi iletişimi güçlendiren bir araç olduğunu hatırlatan Prof. Dr. Kırık, günümüzde bazı ailelerin "çocuk başımdan gitsin, ben sosyal medyada vakit geçireyim" düşüncesiyle çocukları dijital dünyaya terk ettiğini belirtti. Bu durumun toplumsal bir yozlaşmaya ve körelmeye, aile içi iletişime zarar verdiğini ifade etti.

Ebeveynler dikkat! Çocuklarınızı yapay zeka kullanırken mutlaka kontrol edin

AİLELER DİKKAT: EVLADINIZIN YANINA OTURUN

Üniversite sınavlarındaki netlerde yaşanan düşüşün nedenlerinden birinin de dijital ortamların olumsuz etkilerini olduğunu ifade eden Prof. Dr. Ali Murat Kırık, çocuklar yapay zeka kullanırken ailelerin mutlaka yanlarında olmaları gerektiğini belirtti. Yapay zekanın çocukları intihara sürükleyebilecek kadar tehlikeli içerikler sunabileceği konusunda uyarılarda bulunan Prof. Dr. Ali Murat Kırık "Yapay zekayı kullanacaksanız bile evladınızın yanına oturun ve nasıl kullandığını görün. Amerika'da bu konuda hala süren davalar var. Kontrolsüz kullanım, geri dönülemez zararlar verebilir." dedi.

