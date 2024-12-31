Ebru Akel Murat Güloğlu programı bitti mi? 31 Aralık bugün neden yok?

31 Aralık 2024 09:38 - Güncelleme : 31 Aralık 2024 09:46

Show TV ekranlarımda yayınlanan Ebru Akel Murat Güloğlu'nun programı ilgi çekiyor. 31 Aralık günü ekranlara yayınlanmaması üzerine bitip bitmediğini seyirciler araştırmaya başladı.

Bu akşam maç var mı? 29 Aralık programında Premier Lig karşılaşmaları oynanacak

Bu akşam maç var mı? 29 Aralık programında Premier Lig karşılaşmaları oynanacak

Show TV​ ekranlarında yayınlanan Bu Sabah programı 2 gündür ekranlara gelmiyor. Ebru Akel Murat Güloğlu'nun sunuculuğunu yaptığı programın bugün yayınlanmamasıyla beraber neden yok merak edildi.

EBRU AKEL MURAT GÜLOĞLU PROGRAMI BİTTİ Mİ?

Bu Sabah programı bugün ekranlara gelmedi. Henüz ekipten açıklama gelmezken neden olmadığı belli olmadı. Yeni yıl olmasından dolayı ekranlara gelmediği tahmin edilen program hafta içi her gün 08.00'de başlayacak.