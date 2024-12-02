Ebru Baki hangi kanala geçti? Sözcü TV'den ayrıldığı kesinleşti

02 Aralık 2024 09:45 - Güncelleme : 02 Aralık 2024 09:48

Sözcü TV ekranlarında bir süredir Para Politika programını sunan Ebru Baki'nin programa çıkmaması üzerine seyirciler Sözcü Tv'den ayrılıp ayrılmadığını araştırmıştı. Sevilen ismin geçtiği kanal ise gündeme geldi.

Uzun zamandır Sözcü TV ekranlarında yer alan Ebru Baki geçtiğimiz günlerde bir süre ayrı kalacağız notu ile paylaşımda bulunmuştu.

Ekranlarda yer almaması üzerine ise neden olmadığı merak edilmişti. Başarılı sunucu yeni kanalını paylaştı.

EBRU BAKİ SÖZCÜ TV'DEN AYRILDI MI 2 ARALIK?

Baki, geçtiğimiz günlerde sosyal medya​ hesabından "Özel sebeplerle bir süre ayrı kalacağız... En kısa zamanda buluşmak dileğiyle" açıklamasını yapmıştı.

Baki, 30 Kasım günü yeni kanalını duyurdu.

EBRU BAKİ HANGİ KANALDA, NEREYE GEÇTİ?

Ebru Baki, 30 Kasım günü X platformundan yaptığı açıklama ile Tv100​ ekranlarında yer alacağını duyurdu. Açıklama şöyle oldu: "Yol farklı yolculuk ben biz aynı…Yeni yolumuz tv100… Yolculuğumuz 3 Aralık Salı Günü’nden itibaren başlıyor. Her gün 9.30-12.30’da Tv100’de olacağız . Yolun sonu umut olsun mutluluk olsun..."