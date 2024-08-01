Ecem Güzel, bugün yelken yarışında kendini gösteriyor! Olimpiyat programında yarış saati belli oldu
Yelkencilikle 10 yaşında tanışan Ecem Güzel'in 1 Ağustos Olimpiyat programı, maç saati ve tarihi merak konusu oldu. Yelken yarışlarında bugün 1 isim yarıştı. Ve sıra Ecem Güzel'e gelmekte. Ecem Güzel'in kim ve kaç yaşında olduğu da araştırılmakta. Kariyeri, başarıları ve madalyalarına dair bilgiler.
Paris Yaz Olimpiyatları, merakla takip edilirken bugün de Türkiye'nin sporcuları büyük emek veriyor.
Kadın Voleybol takımımızın çeyrek finale yükseldiği günün ardından müsabakalar devam ediyor.
ECEM GÜZEL YELKEN YARIŞI NE ZAMAN?
Yelken sporunda Yiğit Yalçın Çıtak, 13.15’te ILCA 7 1. ve 2. yarışlarına katıldı.
Merve Vatan, 16.03’te IQ Foil 12-16. yarışlarda yer alacak. Ecem Güzel ise 16.35’ten itibaren ILCA 6 1. ve 2. yarışlarına çıkacak.
ECEM GÜZEL KİMDİR?
23 Şubat 1995 tarihinde dünyaya gelen Güzel, Galatasaray Yelken takımının bir üyesidir.
Laser Radial sınıfında başlamıştır.
İlk kez 2020 Yaz Olimpiyat Oyunları'nda Türkiye adına yarıştı.
Bodrum'da büyüyen Ecem Güzel, Marmara Üniversitesi spor yönetimi bölümünü tamamladı.
Annesi Alev Özdinçer, mali müşavir ve yelken hakemidir.
ECEM GÜZEL KAÇ YAŞINDA?
1995 yılında dünyaya gelen Güzel, 29 yaşında.
ECEM GÜZEL KAÇ KEZ OLİMPİYATLARA KATILDI? KARİYERİ
10 yaşında Bodrum'da başlayan tanışmanın ardından bu zamanlarda botçuluk üzerine deneyimler kazanmaya başladı.
Uluslararası yarışmalara olan tutkusunun fark edilmesiyle Galatasaray Yelken Kulübü, 2013 yılında Güzel'i Bodrum'dan transfer etti.
BAŞARILARI VE MADALYALARI
|2013 Temmuz
|İtalya - Nago–Torbole
|Laser Standard & Radial - Avrupa Gençler Şampiyonası
|9. oldu
|2013 Ağustos
|Fransa -Douarnenez
|Laser Radial & Standard - U21 Dünya Şampiyonası
|6. oldu
|2014 Eylül
|Romanya - Köstence
|47. Balkan Yelken Şampiyonası
|Altın madalya
|2014 Aralık
|Avustralya
|ISAF Yelken Dünya Kupası Melbourne
|7. oldu
|2016 Eylül
|Yunanistan
|49. Balkan ve Açık Yelken Şampiyonası
|Altın madalya
|2017
|Laser Radial Dünya Şampiyonası
|37. oldu
|2018
|İspanya - Tarragona
|2018 Akdeniz Oyunları
|8. oldu
2018 Yelken Dünya Şampiyonası'nda başarısız olmasına rağmen Japonya'nın Sakaiminato kentinde düzenlenen 2019 Kadınlar Lazer Radyal Dünya Şampiyonası'nı 10. sırada tamamlayan Güzel, 2020 Yaz Olimpiyatları'na katılma hakkı kazandı.
Avustralya'nın Melbourne kentinde düzenlenen Coaches-Pre-WM-Regatta yarışmasında Lazer Radyal sınıfında bronz madalya aldı.
Güzel, Melbourne'de düzenlenen 2020 Kadınlar Lazer Radyal Dünya Şampiyonası'nda 29. oldu.