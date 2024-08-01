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Ecem Güzel, bugün yelken yarışında kendini gösteriyor! Olimpiyat programında yarış saati belli oldu

Editör: TGRT Haber / Kaynak: TGRT Haber
01 Ağustos 2024 14:28 - Güncelleme : 01 Ağustos 2024 14:52
Ecem Güzel, bugün yelken yarışında kendini gösteriyor! Olimpiyat programında yarış saati belli oldu

Yelkencilikle 10 yaşında tanışan Ecem Güzel'in 1 Ağustos Olimpiyat programı, maç saati ve tarihi merak konusu oldu. Yelken yarışlarında bugün 1 isim yarıştı. Ve sıra Ecem Güzel'e gelmekte. Ecem Güzel'in kim ve kaç yaşında olduğu da araştırılmakta. Kariyeri, başarıları ve madalyalarına dair bilgiler.

Paris Yaz Olimpiyatları, merakla takip edilirken bugün de Türkiye'nin sporcuları büyük emek veriyor.

Kadın Voleybol takımımızın çeyrek finale yükseldiği günün ardından müsabakalar devam ediyor.

ECEM GÜZEL YELKEN YARIŞI NE ZAMAN?

Yelken sporunda Yiğit Yalçın Çıtak, 13.15’te ILCA 7 1. ve 2. yarışlarına katıldı.

Merve Vatan, 16.03’te IQ Foil 12-16. yarışlarda yer alacak. Ecem Güzel ise 16.35’ten itibaren ILCA 6 1. ve 2. yarışlarına çıkacak.

Ecem Güzel, bugün yelken yarışında kendini gösteriyor! Olimpiyat programında yarış saati belli oldu - 1. Resim

ECEM GÜZEL KİMDİR?

23 Şubat 1995 tarihinde dünyaya gelen Güzel, Galatasaray Yelken takımının bir üyesidir.

Laser Radial sınıfında başlamıştır.

İlk kez 2020 Yaz Olimpiyat Oyunları'nda Türkiye adına yarıştı.

Bodrum'da büyüyen Ecem Güzel, Marmara Üniversitesi spor yönetimi bölümünü tamamladı.

Annesi Alev Özdinçer, mali müşavir ve yelken hakemidir.

Ecem Güzel, bugün yelken yarışında kendini gösteriyor! Olimpiyat programında yarış saati belli oldu - 2. Resim

ECEM GÜZEL KAÇ YAŞINDA?

1995 yılında dünyaya gelen Güzel, 29 yaşında.

ECEM GÜZEL KAÇ KEZ OLİMPİYATLARA KATILDI? KARİYERİ

10 yaşında Bodrum'da başlayan tanışmanın ardından bu zamanlarda botçuluk üzerine deneyimler kazanmaya başladı.

Ecem Güzel, bugün yelken yarışında kendini gösteriyor! Olimpiyat programında yarış saati belli oldu - 3. Resim

Uluslararası yarışmalara olan tutkusunun fark edilmesiyle Galatasaray Yelken Kulübü, 2013 yılında Güzel'i Bodrum'dan transfer etti.

BAŞARILARI VE MADALYALARI

2013 Temmuz İtalya - Nago–TorboleLaser Standard & Radial - Avrupa Gençler Şampiyonası9. oldu
2013 AğustosFransa -Douarnenez Laser Radial & Standard - U21 Dünya Şampiyonası6. oldu
2014 EylülRomanya - Köstence47. Balkan Yelken ŞampiyonasıAltın madalya
2014 AralıkAvustralyaISAF Yelken Dünya Kupası Melbourne7. oldu
2016 EylülYunanistan 49. Balkan ve Açık Yelken ŞampiyonasıAltın madalya
2017  Laser Radial Dünya Şampiyonası37. oldu
2018 İspanya - Tarragona 2018 Akdeniz Oyunları8. oldu
    

 

2018 Yelken Dünya Şampiyonası'nda başarısız olmasına rağmen Japonya'nın Sakaiminato kentinde düzenlenen 2019 Kadınlar Lazer Radyal Dünya Şampiyonası'nı 10. sırada tamamlayan Güzel, 2020 Yaz Olimpiyatları'na katılma hakkı kazandı.

Avustralya'nın Melbourne kentinde düzenlenen Coaches-Pre-WM-Regatta yarışmasında Lazer Radyal sınıfında bronz madalya aldı.

Güzel, Melbourne'de düzenlenen 2020 Kadınlar Lazer Radyal Dünya Şampiyonası'nda 29. oldu.

Kaynak: TGRT Haber
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