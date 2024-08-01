Ecem Güzel, bugün yelken yarışında kendini gösteriyor! Olimpiyat programında yarış saati belli oldu

01 Ağustos 2024 14:28 - Güncelleme : 01 Ağustos 2024 14:52

Paris Yaz Olimpiyatları, merakla takip edilirken bugün de Türkiye'nin sporcuları büyük emek veriyor.

Kadın Voleybol takımımızın çeyrek finale yükseldiği günün ardından müsabakalar devam ediyor.

ECEM GÜZEL YELKEN YARIŞI NE ZAMAN?

Yelken sporunda Yiğit Yalçın Çıtak, 13.15’te ILCA 7 1. ve 2. yarışlarına katıldı.

Merve Vatan, 16.03’te IQ Foil 12-16. yarışlarda yer alacak. Ecem Güzel ise 16.35’ten itibaren ILCA 6 1. ve 2. yarışlarına çıkacak.

ECEM GÜZEL KİMDİR?

23 Şubat 1995 tarihinde dünyaya gelen Güzel, Galatasaray Yelken takımının bir üyesidir.

Laser Radial sınıfında başlamıştır.

İlk kez 2020 Yaz Olimpiyat Oyunları'nda Türkiye adına yarıştı.

Bodrum'da büyüyen Ecem Güzel, Marmara Üniversitesi spor yönetimi bölümünü tamamladı.

Annesi Alev Özdinçer, mali müşavir ve yelken hakemidir.

ECEM GÜZEL KAÇ YAŞINDA?

1995 yılında dünyaya gelen Güzel, 29 yaşında.

ECEM GÜZEL KAÇ KEZ OLİMPİYATLARA KATILDI? KARİYERİ

10 yaşında Bodrum'da başlayan tanışmanın ardından bu zamanlarda botçuluk üzerine deneyimler kazanmaya başladı.

Uluslararası yarışmalara olan tutkusunun fark edilmesiyle Galatasaray Yelken Kulübü, 2013 yılında Güzel'i Bodrum'dan transfer etti.

BAŞARILARI VE MADALYALARI

2013 Temmuz İtalya - Nago–Torbole Laser Standard & Radial - Avrupa Gençler Şampiyonası 9. oldu 2013 Ağustos Fransa -Douarnenez Laser Radial & Standard - U21 Dünya Şampiyonası 6. oldu 2014 Eylül Romanya - Köstence 47. Balkan Yelken Şampiyonası Altın madalya 2014 Aralık Avustralya ISAF Yelken Dünya Kupası Melbourne 7. oldu 2016 Eylül Yunanistan 49. Balkan ve Açık Yelken Şampiyonası Altın madalya 2017 Laser Radial Dünya Şampiyonası 37. oldu 2018 İspanya - Tarragona 2018 Akdeniz Oyunları 8. oldu

2018 Yelken Dünya Şampiyonası'nda başarısız olmasına rağmen Japonya'nın Sakaiminato kentinde düzenlenen 2019 Kadınlar Lazer Radyal Dünya Şampiyonası'nı 10. sırada tamamlayan Güzel, 2020 Yaz Olimpiyatları'na katılma hakkı kazandı.

Avustralya'nın Melbourne kentinde düzenlenen Coaches-Pre-WM-Regatta yarışmasında Lazer Radyal sınıfında bronz madalya aldı.

Güzel, Melbourne'de düzenlenen 2020 Kadınlar Lazer Radyal Dünya Şampiyonası'nda 29. oldu.