Eczacılar Günü Türkiye'de 14 Mayıs'ta, dünyada ise 25 Eylül'de kutlanıyor

25 Eylül 2024 09:23 - Güncelleme : 25 Eylül 2024 09:49

Sağlık sektörünün en önemli mesleklerinden bir tanesi olan eczacıların, günün ne zaman olduğu merak konusu olurken 14 Mayıs mı, 25 Eylül mü sorusu gündeme geldi.

İlaçların bileşenleri, etkileri ve doğru kullanımı alanında uzmanlaşmış olan sağlık personelleri eczacıların günün ne zaman olduğu 25 Eylül tarihi itibarıyla tekrardan gündeme geldi.

Eczacılar Günü bazı ülkelerde farklı tarihlerde kutlanıyor. Bu sebepten dolayı da vatandaşlar Eczacılar Günü 14 Mayıs​ mı, 25 Eylül mü sorusunun cevabını araştırıyor.

ECZACILAR GÜNÜ 14 MAYIS MI, 25 EYLÜL MÜ?

14 Mayıs 1839 senesinde Türkiye​'de Mektebi Tıbbiye-i Adliye-i Şahane'de (Askeri Tıp Mektebi) ilk eczacılık sınıfı açıldı.

Bu sebepten dolayı da Türkiye'de Eczacılık Günü 14 Mayıs tarihinde kutlanıyor.

Ancak 2009 yılında gerçekleşen kongrede Uluslararası Eczacılık Federasyonu'nun (FIB) kuruluş tarihi olan 25 Eylül'ün tüm dünyada ortak olarak Dünya Eczacılık Günü olarak kutlanmasına karar alındı.

ECZACILIKAR GÜNÜ ANLAMLI MESAJLAR VE SÖZLER

"Sağlıklı nesillerin gelişmesi için yüzü daime geleceğe dönük olan eczacıların 25 Eylül Eczacılık Günü kutlu olsun."

"Dünyanın en eski meslek gruplarından biri olan eczacılık mesleği, insan sağlığını iyileştirmek gibi önemli bir görevi üstleniyor. Hepinize teşekkür ediyoruz."

"Sağlık hizmetlerinin en önemli mesleklerinden olan, toplumun ileriye gitmesi için fedakarlık yapan tüm eczacılarımızın gününü kutlarım."

"Eczacınıza danışın, sağlığınızı riske atmayın."

"Eczacılar insanlığın hastalıklarla verdiği mücadeledeki en önemli aktörlerden biridir. 25 Eylül Eczacılık Gününüz kutlu olsun."