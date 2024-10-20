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Eczaneler hafta içi her gün 19.00'a kadar açık

Editör: Aleyna Kapti / Kaynak: TGRT HABER
20 Ekim 2024 13:41 - Güncelleme : 20 Ekim 2024 13:42
Eczaneler hafta içi her gün 19.00&#039;a kadar açık

Eczaneler, vatandaşların sağlık hizmetlerine kolay bir şekilde erişmesini sağlıyor. Bununla birlikte vatandaşlar eczaneler pazar günü açık mı sorusunu soruyor.

Eczanenin sağladığı hizmetlerden yararlanmak isteyen vatandaşlar için eczane çalışma saatleri oldukça önemli.

Özellikle eczanede işi olanlar eczanelerin kaçta açıldığı ve kaçta kapandığını araştırıyor. Bunun için de eczaneler pazar günü açık mı sorusunu soruyor. 

Eczaneler hafta için her gün 19.00'ye kadar açık - 1. Resim

ECZANELER PAZAR GÜNÜ AÇIK MI?

Eczanelerin hafta sonu da açık olup olmadığı merak ediliyor. Eczaneler cumartesi günleri 09.00-19.00 saatleri arasında çalışıyor. 

Pazar günleri ise çoğu eczane kapalı ancak nöbetçi eczaneler açık oluyor. Nöbetçi eczaneler pazar günleri 24 saat boyunca açık kalıyor. 

Eczaneler hafta için her gün 19.00'ye kadar açık - 2. Resim

ECZANE ÇALIŞMA SAATLERİ NASIL?

Eczane çalışma saatleri Türkiye'nin her yerinde aynı. Nöbetçi eczaneler dışında tüm eczaneler aynı saatte açılıyor ve kapanıyor. 

Hafta içi ve cumartesi günleri eczaneler saat 09.00-19.00 saatleri arasında hizmet veriyor.

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Kaynak: TGRT HABER

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