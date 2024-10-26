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Eczanelerin Cumhuriyet Bayramı çalışma saatleri belli oldu: 28 Ekim eczaneler açık mı? 

Editör: Barış Tunçel / Kaynak: TGRT HABER
26 Ekim 2024 20:31 - Güncelleme : 26 Ekim 2024 21:08
Eczanelerin Cumhuriyet Bayramı çalışma saatleri belli oldu: 28 Ekim eczaneler açık mı? 

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, salı günü yurdun dört bir yanında kutlanacak. Resmi bayramlar takvimine göre 28 Ekim Pazartesi günü de yarım gün tatil olacak. Bu nedenle eczaneler 28 Ekim açık mı, yarım gün mü çalışacak merak ediliyor. 

29 EkimCumhuriyet Bayramı​ nedeniyle salı günü tüm kamu kurumları​ kapalı olacak. 

Milli Bayramın 101. yıldönümünde eczaneler​ de nöbetçilik sistemi ile hizmete devam edecek. 

28 Ekim Pazartesi günü yarım gün tatil olması nedeniyle eczanelerin çalışma saatleri vatandaşların gündemine geldi.

Eczanelerin Cumhuriyet Bayramı çalışma saatleri belli oldu: 28 Ekim eczaneler açık mı?  - 1. Resim

28 EKİM ECZANELER AÇIK MI?

Resmi Gazete'de yer alan resmi tatiller kanununa göre 28 Ekim yarım gün tatil olacak. 

Eczaneler de 28 Ekim Pazartesi günü yarım gün çalışacak. 

Eczanelerin Cumhuriyet Bayramı çalışma saatleri belli oldu: 28 Ekim eczaneler açık mı?  - 2. Resim

ECZANELER 28 EKİM'DE SAAT KAÇA KADAR AÇIK OLACAK?

28 Ekim günü saat 13.00’dan itibaren eczaneler öğleden sonra kapalı olacak. Bu saatten sonra ise nöbetçi eczane sistemi ile çalışacak. 

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Kaynak: TGRT HABER
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