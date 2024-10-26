Eczanelerin Cumhuriyet Bayramı çalışma saatleri belli oldu: 28 Ekim eczaneler açık mı?

Editör: Barış Tunçel / Kaynak: TGRT HABER

26 Ekim 2024 20:31 - Güncelleme : 26 Ekim 2024 21:08

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, salı günü yurdun dört bir yanında kutlanacak. Resmi bayramlar takvimine göre 28 Ekim Pazartesi günü de yarım gün tatil olacak. Bu nedenle eczaneler 28 Ekim açık mı, yarım gün mü çalışacak merak ediliyor.