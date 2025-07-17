Ederson Galatasaray'a gelecek mi? Transferin gerçekleşmesi için kritik detay belli oldu

Galatasaray'da Fernando Muslera'nın yerini doldurmak için çalışmalar devam ediyor. Bir taraftan Victor Osimhen transfer sürecini yürüten sarı-kırmızılılar, diğer bir taraftan ise kaleci transferini bitirmeye çalışıyor. Petrovic, Mike Maignan ve Marc-Andre ter Stegen ile gündeme gelen Galatasaray'ın son olarak ise Manchester City'nin kalecisi Ederson ile ilgilendiği ortaya çıktı.

İddiaların ardından taraftarlar tarafından Ederson Galatasaray'a gelecek mi sorusunun cevabı merak edilmeye başlandı.

EDERSON GALATASARAY'A GELECEK Mİ?

Galatasaray'ın, Brezilyalı eldiven Ederson'un resmi olarak şartlarını Manchester City'e sorduğu iddia edildi. Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre 31 yaşındaki yıldız isim, maaş beklentilerinin karşılanması durumunda Galatasaray'a gelmeye sıcak bakıyor.

Sözcü Gazetesi'nin haberine göre ise Galatasaray, İngiliz kulübüne 15 milyon Euro bonservis bedeli teklif etti. Alternatif durumda ise Galatasaray, kiralık olarak Ederson'u kadrosuna katmak istiyor. Brezilyalı kaleci Manchester City'den yıllık 8 milyon Euro maaş alıyor. Galatasaray'ın kiralık anlaşılması durumunda bu maaşın yarısını ödemesi bekleniyor.