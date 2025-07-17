Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
35°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Aktüel
Avatar
Editor
 | Hüseyin Bahcivan

Ederson Galatasaray'a gelecek mi? Transferin gerçekleşmesi için kritik detay belli oldu

Muslera'nın ayrılığının ardından Galatasaray'da kaleci transferi için çalışmalar devam ediyor. Birçok isimle anılan sarı-kırmızılılar son olarak Manchester City'nin dünyaca ünlü kalecisi Ederson ile gündeme geldi. Taraftarlar tarafından Ederson Galatasaray'a gelecek mi sorusunun cevabı araştırılmaya başlandı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Ederson Galatasaray'a gelecek mi? Transferin gerçekleşmesi için kritik detay belli oldu
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
17.07.2025
saat ikonu 10:38
|
GÜNCELLEME:
17.07.2025
saat ikonu 10:38

'da Fernando Muslera'nın yerini doldurmak için çalışmalar devam ediyor. Bir taraftan sürecini yürüten sarı-kırmızılılar, diğer bir taraftan ise transferini bitirmeye çalışıyor. Petrovic, Mike Maignan ve Marc-Andre ter Stegen ile gündeme gelen Galatasaray'ın son olarak ise 'nin kalecisi ile ilgilendiği ortaya çıktı.

İddiaların ardından taraftarlar tarafından Ederson Galatasaray'a gelecek mi sorusunun cevabı merak edilmeye başlandı.

Ederson Galatasaray'a gelecek mi? Transferin gerçekleşmesi için kritik detay belli oldu

EDERSON GALATASARAY'A GELECEK Mİ?

Galatasaray'ın, Brezilyalı eldiven Ederson'un resmi olarak şartlarını Manchester City'e sorduğu iddia edildi. Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre 31 yaşındaki yıldız isim, maaş beklentilerinin karşılanması durumunda Galatasaray'a gelmeye sıcak bakıyor.

Sözcü Gazetesi'nin haberine göre ise Galatasaray, İngiliz kulübüne 15 milyon Euro bonservis bedeli teklif etti. Alternatif durumda ise Galatasaray, kiralık olarak Ederson'u kadrosuna katmak istiyor. Brezilyalı kaleci Manchester City'den yıllık 8 milyon Euro maaş alıyor. Galatasaray'ın kiralık anlaşılması durumunda bu maaşın yarısını ödemesi bekleniyor.

Ederson Galatasaray'a gelecek mi? Transferin gerçekleşmesi için kritik detay belli oldu
ETİKETLER
#manchester city
#galatasaray
#transfer
#kaleci
#victor osimhen
#Ederson
#Aktüel
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.