Ederson, Talisca, Skriniar Karagümrük Fenrebahçe maçında neden yok? Talisca, Skriniar ne zaman döneceği ve sakatlık durumu gündem oldu

Trendyol Süper Lig'de 26. hafta heyecanı bugün başlıyor. Haftanın ilk maçları kapsamında ligde 57 puanla 2. sırada yer alan Fenerbahçe ile 14 puanla 18. sırada yer alan Fatih Karagümrük karşı karşıya gelecek. Taraftarlar tarafından heyecanla beklenen kritik mücadelede sarı-lacivertlilerden Ederson, Talisca ve Skriniar forma giyemeyecek. Taraftarlar tarafından Ederson, Talisca, Skriniar neden yok, oynamıyor sorularının cevapları araştırılmaya başlandı.

EDERSON KARAGÜMRÜK - FENERBAHÇE MAÇINDA NEDEN YOK?

Fenerbahçe'nin dünyaca ünlü yıldız kalecisi Ederson geçtiğimiz hafta oynanan Fenerbahçe - Samsunspor maçında sarı kart görerek cezalı duruma düştü. File bekçisi daha önce Antalyaspor, Galatasaray ve Trabzonspor maçında sarı kart görmüştü. Ederson kart cezalısı olduğu için Karagümrük - Fenerbahçe maçında oynamayacak.

TALİSCA KARAGÜMRÜK - FENERBAHÇE MAÇINDA NEDEN YOK?

Anderson Talisca, Süper Lig kapsamında oynanan Kasımpaşa mücadelesinde sakatlanmıştı. Yıldız futbolcunun sol arka adalesinde kısmı yırtık tespit edilmişti. Talisca'nın geçirdiği sakatlık nedeniyle Fatih Karagümrük - Fenerbahçe maçında oynamayacak.

TALİSCA NE ZAMAN DÖNECEK, SAKATLIK DURUMU?

Talisca'nın geçirdiği sakatlıktan dolayı 4 hafta sahalardan uzak kalacağı tahmin ediliyor. Bu kapsamda Talisca'nın milli aradan sonra tekrardan sahalara dönmesi bekleniyor.

SKRİNİAR KARAGÜMRÜK - FENERBAHÇE MAÇINDA NEDEN YOK?

Fenerbahçe'nin yıldız stoperi Milan Skriniar, UEFA Avrupa Ligi kapsamında oynanan Nottingham Forest karşılaşmasında sakatlanarak oyundan çıkmıştı. Skriniar'ın geçirdiği sakatlık nedeniyle hala tedavisi devam ediyor. Sakatlığından dolayı Skriniar Fatih Karagümrük - Fenerbahçe maçında oynamıyor.

SKRİNİAR NE ZAMAN DÖNECEK, SAKATLIK DURUMU?

Skriniar'ın sağ kasığında kısmi yırtık tespit edildiği açıklanmıştı. Bu kapsamda yıldız oyuncunun 4 ila 6 hafta arasında sahalardan uzak kalması bekleniyordu. Milan Skriniar'ın milli aranın ardından tekrardan sahalara döneceği tahmin ediliyor.