Edip Akbayram öldü mü, yaşıyor mu? Hastaneye kaldırılması üzerine son hali araştırıldı

09 Ocak 2025 14:10 - Güncelleme : 09 Ocak 2025 14:23

Edip Akbayram'ın geçirdiği kaza sonrası hastaneye kaldırıldı. Şarkıları ile adından söz ettiren ismin son hali ve son durumu merak edilirken sevenleri öldü mü, yaşıyor mu öğrenmek istiyor. Akbayram yoğun bakıma kaldırıldı.

Şarkıları ile bilinen Edip Akbayram, kaza​ geçirmesi sonucu hastaneye kaldırıldı. Sevenlerini üzen haber sonrasında iç kanama geçirdiği öğrenildi. Yoğun bakımda olan ismin son hali ise gündemde.

EDİP AKBAYRAM ÖLDÜ MÜ SON DAKİKA?

Şarkıcı Edip Akbayram, geçirdiği kaza sonrası iç kanama geçirdi. Yoğun bakıma alınan isim için tedavi süreci devam ediyor. Düşmesinin ardından hızlıca hastaneye kaldırılan Akbayram'a yapılan kontroller sonucunda iç kanama geçirdiği öğrenildi.

Sağlık durumu​ hakkında açıklama bekleniyor.

EDİP AKBAYRAM YAŞIYOR MU?

Edip Akbayram bugün geçirdiği kaza sonrasında iç kanama geçirdi. İç kanama geçirdiği öğrenilmesi üzerine yoğun bakıma alınırken tedavisi devam ediyor. Aldırma Gönül, Hasretinle Yandı Gönlüm gibi şarkıların sahibi olan Akbayram'ın yoğun bakımda tedavisi sürerken kısa süre içerisinde doktorlardan açıklama bekleniyor.

EDİP AKBAYRAM SON HALİ

Akbayram, geçirdiği kaza sonucunda iç kanama geçirerek hastaneye kaldırıldı. İlk müdahale sonrası yoğun bakıma alınan ismin sağlık durumuna dair açıklama bekleniyor. Ünlü isim Haydarpaşa Numune Eğitim Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

EDİP AKBAYRAM HASTALIĞI NEDİR?

Akbayram'ın bir süredir zatürre tedavisi gördüğü öğrenildi. Bugün geçirdiği iç kanama sonrasında yoğun bakıma alınarak entübe edildi.

EDİP AKBAYRAM ŞARKILARI VE ALBÜMLERİ

Sanatçının albümleri arasında Mayıs (2012), Söyleyemediklerim (2008), Dün ve Bugün 3 (2005), Dün ve Bugün 2 (2004), 33'üncü (2002), Selam Olsun (2001), İlk Günkü Gibi (1999), Dün ve Bugün (1998), Yıllar (1997), Güzel Günler Göreceğiz (1996), Türküler Yanmaz (1994), Bir Şarkın Olsun Dudaklarında (1993), Unutamadıklarım (1992), Hava Nasıl Oralarda? (1991), Senden Haber Yok (1991), Şahdamar (1990), Özgürlük (1988), Yeni Gelen Güne Türkü (1986), Dostlar 1985 (1985), Dostlar 1984 (1984), Nice Yıllara Gülüm (1982), Nedir Ne Değildir? (1977), Edip Akbayram (1974) yer alıyor.

Sıkça Sorulan Sorular Edip Akbayram kaç yaşında? Ünlü isim 29 Aralık 1950 tarihinde dünyaya geldi. Edip Akbayram entübe mi edildi? Akbayram, kaza sonucunda iç kanama geçirdi ve yoğun bakıma alınmıştı. Sanatçı entübe edilirken tedavisi sürüyor.