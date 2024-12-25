Edirne’de okullar tatil mi 26 Aralık? Meteoroloji fırtına için uyarı verdi

25 Aralık 2024 16:02 - Güncelleme : 25 Aralık 2024 16:12

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından gelen uyarıya göre Marmara Bölgesi'nde fırtına bekleniyor. Tekirdağ, Edirne ve Çanakkale'de etkili olması beklenen sağanak yağış uyarısı sonrası Edirne'de okulların tatil olup olmayacağı gündeme geldi.

Son günlerde ülkemizde etkili olan yağışlı hava etkisini sürdürüyor. Marmara Bölgesi'nde bazı illerde etkisini artırması beklenen fırtına için MGM'den uyarı geldi.

Edirne'de okulların tatil edilip edilmeyeceği ise öğrenciler tarafından araştırılıyor.

EDİRNE'DE OKULLAR TATİL Mİ YARIN 26 ARALIK?

MGM, Çanakkale, Kırklareli, Tekirdağ ve Edirne'de kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli rüzgar ve fırtına beklentisi olduğunu paylaştı. Fırtınanın cuma günü akşam saatlerine kadar sürmesi beklenirken şu an için okullardan tatil duyurusu gelmedi.

Hava şartlarının olumsuz olması halinde valilikler tarafından tatil kararı alınabilir.

EDİRNE'DE YAĞMUR VAR MI 26 ARALIK PERŞEMBE?

26 Aralık Perşembe günü hava durumu tahminine göre yağışlar erken saatlerde başlayacak ve gün boyu devam edecek.

Su baskını, kuvvetli rüzgar, yükseklerde buzlanma, don ve tipi gibi olumsuzluklara karşı tedbirli olunması gerektiği belirtildi.

Yarının hava durumuna göre Edirne'de sıcaklık 4-6 derecelerde seyir edecek. Bu gece itibarıyla başlayacak olan yağışlar perşembe günü tüm gün etkisini gösterecek. Perşembe günü akşam saatlerinde ise karla karışık yağmur etkili olacak.