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Efe Akman kimdir? Ayhan Akman’ın oğlu ilk Avrupa maçına çıktı

Editör: Erdem Avşar / Kaynak: TGRT Haber
12 Aralık 2024 23:47 - Güncelleme : 13 Aralık 2024 00:14
Efe Akman kimdir? Ayhan Akman’ın oğlu ilk Avrupa maçına çıktı

Galatasaray’ın efsane isimlerinden Ayhan Akman’ın oğlu Efe Akman Malmö deplasmanında oyuna girerek Avrupa’daki ilk maçına çıktı.

Galatasaray​ altyapısından yetişen genç oyuncu Efe Akman, Galatasaray’ın Malmö deplasmanında oyuna girdi.

Efe Akman kimdir? Ayhan Akman’ın oğlu ilk Avrupa maçına çıktı - 1. Resim

EFE AKMAN, AYHAN AKMAN’IN OĞLU MU?

Sarı-kırmızılılar, 1-0 geriye düştüğü maçta 2-1 öne geçse de son dakikalarda gelen gole engel olamadı ve mücadele 2-2 sona erdi.

Karşılaşmanın ikinci yarısında Galatasaray’ın efsane isimlerinden Ayhan Akman’ın oğlu Efe Akman da forma şansı buldu.

Efe Akman kimdir? Ayhan Akman’ın oğlu ilk Avrupa maçına çıktı - 2. Resim

EFE AKMAN KİMDİR?

Efe Akman 20 Mart 2006 yılında İstanbul’da doğdu.

Galatasaray Akademisi'nde yetişen Efe Akman, 16 yaşında iken Galatasaray Futbol A Takımı kadrosunda sezon öncesi kampı geçirdi.

Akman, Türkiye U17 Milli Takımı'nda forma giydi.

Efe Akman 2024-2025 sezonunda Süper Ligde 17 dakika sahada kaldı.

Sıkça Sorulan Sorular
18 yaşında.

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Kaynak: TGRT Haber
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