Efe Akman kimdir? Ayhan Akman’ın oğlu ilk Avrupa maçına çıktı
Galatasaray’ın efsane isimlerinden Ayhan Akman’ın oğlu Efe Akman Malmö deplasmanında oyuna girerek Avrupa’daki ilk maçına çıktı.
Galatasaray altyapısından yetişen genç oyuncu Efe Akman, Galatasaray’ın Malmö deplasmanında oyuna girdi.
EFE AKMAN, AYHAN AKMAN’IN OĞLU MU?
Sarı-kırmızılılar, 1-0 geriye düştüğü maçta 2-1 öne geçse de son dakikalarda gelen gole engel olamadı ve mücadele 2-2 sona erdi.
Karşılaşmanın ikinci yarısında Galatasaray’ın efsane isimlerinden Ayhan Akman’ın oğlu Efe Akman da forma şansı buldu.
EFE AKMAN KİMDİR?
Efe Akman 20 Mart 2006 yılında İstanbul’da doğdu.
Galatasaray Akademisi'nde yetişen Efe Akman, 16 yaşında iken Galatasaray Futbol A Takımı kadrosunda sezon öncesi kampı geçirdi.
Akman, Türkiye U17 Milli Takımı'nda forma giydi.
Efe Akman 2024-2025 sezonunda Süper Ligde 17 dakika sahada kaldı.