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 | Hüseyin Bahcivan

eFootball 2026 ne zaman çıkacak? Oyuncuların heyecanlı bekleyişi devam ediyor

Konami tarafından geliştirilen popüler futbol oyunu eFootball serisinin yeni versiyonu için oyuncuların heyecanlı bekleyişi başladı. Oyuncular tarafından eFootball 2026'nin ne zaman çıkacağı merak edilirken, güncelleme sırasında hesapların sıfırlanıp sıfırlanmayacağı gündeme geldi.

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eFootball 2026 ne zaman çıkacak? Oyuncuların heyecanlı bekleyişi devam ediyor
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
18.07.2025
saat ikonu 15:13
|
GÜNCELLEME:
18.07.2025
saat ikonu 15:16

Dünyanın en popüler futbol oyunlarından olan eFootball, eski adıyla PES serisinin yeni versiyonu için geri sayım başladı. FC 26'nın duyurulmasının ardından oyuncular eFootball 26'nın ne zaman çıkacağını araştırmaya başladı.

eFootball 2026 ne zaman çıkacak? Oyuncuların heyecanlı bekleyişi devam ediyor

EFOOTBALL 2026 NE ZAMAN ÇIKACAK?

Güncellemeler ile ilerleyen eFootball serisinin 2026 versiyonunun ne zaman çıkacağı, oyunun geliştiricisi Konami tarafından henüz açıklanmadı.

Güncel sürüm olan eFootball 2025 geçtiğimiz yıl eylül ayında yayımlanmıştı. Oyunun 2026 versiyonunun da yine eylül ayı içerisinde yayınlanması bekleniyor. Konuyla ilgili Konami tarafından bir açıklama yapılırsa haberimizi güncelleyeceğiz.

eFootball 2026 ne zaman çıkacak? Oyuncuların heyecanlı bekleyişi devam ediyor

EFOOTBAL 2026'DA HESAPLAR SIFIRLANACAK MI?

eFootball'ın yeni versiyonu yayımlandığında hesapların sıfırlanıp sıfırlanmayacağı hakkında henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Ancak oyunun geçtiğimiz senelerde yapılan sürüm güncellemelerinde hesaplar aktarılmıştı.

Oyunun eFootball 2026 sürümünde de bu durumun geçerli olacağı tahmin ediliyor. Konami'nin güncelleme açıklamasının ardından hesapların sıfırlanıp, sıfırlanmayacağı netlik kazanacak.

ETİKETLER
#Peşinatsız
#Efootball
#Efootball 2026
#Konami
#Futbol Oyunu
#Aktüel
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