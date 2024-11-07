Efsane Kasım indirimleri başladı gözler şahane Cuma indirimlerinde

07 Kasım 2024 11:39 - Güncelleme : 07 Kasım 2024 12:01

Yeni yıl gelmeden önce Kasım ayında düzenlenen ve bir süredir birçok firmanın da eşlik ettiği efsane Kasım indirimleri başladı. Birçok online alışveriş platformu indirimler yaparken gözler bir yandan da şahane Cuma günü indirimlerinde.

Kasım indirimleri öncesi KVKK dolandırıcılar için uyardı! Bu hataları yapmayın

Kasım indirimleri öncesi KVKK dolandırıcılar için uyardı! Bu hataları yapmayın

Bir süredir gelenek haline gelen ve online alışverişte hareketliliğe neden olan efsane Cuma indirimleri birçok online alışveriş sitesinde başladı.

Birçok marka onlarca ürününü indirime koyarken, vatandaşlar da indirim fırsatlarını değerlendirmek için sıraya girdi.

EFSANE KASIM NE ZAMAN?

Efsane Kasım geleneğiyle birlikte birçok firma Kasım ayı boyunca çeşitli indirimler yapmayı planlıyor.

Firmaların ve online alışveriş platformlarının indirimleri vatandaşlara SMS ve sosyal medya aracılığı ile bildirmesi bekleniyor.

EFSANE CUMA ŞAHANE CUMA NE ZAMAN?

Öte yandan, halk arasında efsane Cuma ya da şahane Cuma olarak da adlandırılan ve her yıl Kasım ayının son Cuma günü yapılan özel indirimlerin tarihi de merak konusu oldu.

Giyimden kozmetiğe market ürünlerinden elektronik ürünlere pek çok kategoride indirim beklenen efsane Cuma günü indirimlerinin 29 Kasım Cuma günü yapılması bekleniyor.

İndirim fırsatlarının yeni yıla kadar da devam etmesi bekleniyor.