Eftelya Melih Kısmetse Olur olayı nedir? Eftelya Tekçi darp raporunu paylaştı

“Ankara’nın denizi yok mu?” sözleriyle sosyal medyada tanınan Eftelya Tekçi, sevgilisi Melih Gövercin ile yaşadığı olayın ardından yeniden gündeme geldi. Ağlayarak paylaştığı görüntülerin ardından açıklama yapan Tekçi, yaşananların basit bir tartışma olarak gösterilmesine tepki gösterdi. Darp raporunu da paylaşan sosyal medya fenomeni, hukuki sürecin devam edeceğini belirtti. Peki, Eftelya Tekçi ile Melih Gövercin arasında ne yaşandı?

EFTELYA MELİH KISMETSE OLUR OLAYI NEDİR?

Kısmetse Olur programıyla tanınan Eftelya Tekçi, sevgilisi Melih Gövercin ile yaşadığı tartışmanın ardından sosyal medya hesabından ağladığı görüntüleri paylaştı. Görüntülerin yayılmasının ardından Tekçi, sevgilisinden şiddet gördüğünü öne sürerek darp raporu aldığını açıkladı.

Yaşanan olay kısa sürede sosyal medyada gündem olurken, Tekçi'nin açıklamaları da dikkat çekti. Tekçi, olayın yalnızca ikili arasında yaşanan sıradan bir tartışma gibi değerlendirilmesine karşı çıktı.

EFTELYA TEKÇİ'DEN DARP RAPORU AÇIKLAMASI

Eftelya Tekçi, yaptığı açıklamada yaşananların “sarılma kavgası” gibi basit bir tartışmaya indirgenmeye çalışıldığını belirtti. Hiçbir manipülasyonun veya yalanın kadına yönelik şiddeti meşrulaştıramayacağını ifade eden Tekçi, iddialarının ciddiyetine dikkat çekti.

Tekçi, resmî muayene raporları ve tıbbi kayıtların vücudundaki darp izlerini ortaya koyduğunu söyledi. Konunun artık magazinsel bir tartışma olmaktan çıktığını belirten sosyal medya fenomeni, sürecin adli makamlara taşındığını açıkladı.

EFTELYA TEKÇİ VE MELİH GÖVERCİN ARASINDA NE OLDU?

Eftelya Tekçi ile Melih Gövercin arasında yaşanan tartışmanın ayrıntılarına ilişkin paylaşılan açıklamada sınırlı bilgi yer aldı. Tekçi, yaşananların basit bir tartışma olarak değerlendirilmesine tepki göstererek şiddet gördüğünü öne sürdü.

Tekçi, bundan sonraki sürecin hukuk önünde ilerleyeceğini belirtti ve kendisine destek verenlere teşekkür etti. Olayla ilgili hukuki sürecin sonucu ve tarafların konuya ilişkin diğer açıklamaları ise merak konusu oldu.

EFTELYA TEKÇİ KİMDİR?

Eftelya Tekçi, Kısmetse Olur programıyla tanınan ve sosyal medya paylaşımlarıyla gündeme gelen bir isimdir. “Ankara’nın denizi yok mu?” sözleriyle sosyal medyada dikkat çeken Tekçi, son olarak sevgilisi Melih Gövercin ile yaşadığı olay ve darp raporuna ilişkin açıklamasıyla gündeme geldi.