Ege Denizi depreminde tsunami olur mu? Sarsıntılar devam ediyor

03 Şubat 2025 14:07 - Güncelleme : 03 Şubat 2025 14:08

Son günlerde Ege Denizi'nde etkili olan sarsıntılar sürerken vatandaşları endişe sardı. AFAD ve Kandilli Rasathanesi meydana gelen depremleri anlık olarak paylaşırken Ege Denizi'nde tsunami olup olmayacağına dair araştırmalar başladı.

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Tüm Türkiye'nin gündeminde yer alan Ege Denizi depremleri devam ederken Yunanistan'da gerekli tedbirler alındı. Vatandaşlar büyük deprem olabileceğine dair endişe yaşarken tsunami ihtimali gündeme geldi.

EGE DENİZİ DEPREMİNDE TSUNAMİ OLUR MU?

AFAD Deprem Dairesi Başkanı Prof. Dr. Akgün, "Tsunami gelişebilmesi için 6'nın üzerinde bir deprem olması beklenir. 4,5 ve 5 büyüklüğünde depremlerde dalga yükselir, kıyıya vurur ama çok hasar oluşturacak boyutta değildir. Hasar olması için büyüklüğünün 7'ye yakın olması lazım" ifadelerini kullandı.

Buna göre 7 civarında bir deprem sonrasında tsunami etkili olabilir.

EGE DENİZİ DEPREMLERİ DEVAM EDECEK Mİ?

1 Şubat'ta başlayan Ege Denizi depremleri halen devam ediyor. Küçük ve orta şiddetli sarsıntılar sürerken Yunanistan'da her türlü tehlikeye karşı tedbir alındı ve okullarda eğitime ara verildi.