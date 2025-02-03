Ege Denizi'nde deprem olursa hangi iller etkilenir? Sarsıntının hissedildiği yerler

03 Şubat 2025 10:39 - Güncelleme : 03 Şubat 2025 11:07

Ege Denizi'nde son günlerde yaşanan sarsıntılar sonrasında depremin nerede hissedildiği de gündeme geldi. AFAD ve Kandilli Rasathanesi verilerine göre İzmir, Muğla ve Yunanistan çevrelerinde meydana gelen Ege Denizi depreminin etkileneceği iller araştırılıyor.

1 Şubat tarihinde başlayan depremler 3 Şubat günü de devam ediyor. Ege Denizi'nde küçük ve orta şiddette depremler sürerken vatandaşlar büyük deprem olacağına dair endişe yaşıyor. Olası bir Ege Denizi depremi sonrasında etkilenecek olan iller.

EGE DENİZİ'NDE DEPREM OLURSA HANGİ İLLER ETKİLENİR?

Ege Denizi'nde olası bir depremde İzmir, Muğla, Denizli, Aydın ve Manisa'da sarsıntının şiddetine göre hissedilebilir.

EGE DENİZİ DEPREMİ HANGİ İLLERDE HİSSEDİLDİ?

Son günlerde Ege Denizi'nde olan sarsıntıların çoğu küçük şiddetli olurken bu sarsıntılar İzmir ve Muğla gibi illerde hissedilmiyor. Orta büyüklükte olanlar ise hafif bir şekilde konumuna göre İzmir, Muğla, Denizli, Aydın ve Manisa'da hissedilebilir.