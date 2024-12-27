Ege Taştan ve Osman Candan'dan tecavüz iddiasına yönelik ilk açıklama geldi

27 Aralık 2024 09:38 - Güncelleme : 27 Aralık 2024 11:05

İstanbul'da C.A. isimli kadının, rapçi Ege Taştan ve Osman Candan'a yönelttiği cinsel saldırı iddiasının ardından, iki sanatçı suçlamaları reddetti ve masumiyetlerini kanıtlayan deliller sunduklarını açıkladı.

İstanbul'da, C.A. adlı kadın, rapçi Ege Taştan ve Osman Candan'ı cinsel saldırıyla suçlayarak mahkemeye başvurdu. İkiliden, olaylarla ilgili ilk açıklama geldi.

EGE TAŞTAN QİMP TECAVÜZ İDDİASIYLA KARŞI KARŞIYA

C.A. isimli kadın, rapçi Ege Taştan (Touchdown) ve Osman Candan (Qimp)'ın kendisine cinsel saldırıda bulunduğunu iddia ederek 19 Kasım'da İstanbul Ataşehir'de yaşanan olay nedeniyle Anadolu Adliyesi'ne şikayette bulundu. C.A., olay günü evde Candan ve tanımadığı bir başka erkek olduğunu, komşuların gürültü şikayeti sonrası başka bir eve geçtiklerini anlattı. Kendisine kokteyl hazırlanacağını söylenmesiyle bilincini kaybettiğini, uyandığında cinsel saldırıya uğradığını ve fiziksel şiddet gördüğünü ifade etti. Tehditler nedeniyle şikayetini 10 Aralık'ta yapabildiğini belirtti.

C.A., tehditlerin devam ettiğini, Candan'ın kendisine "Seni İkbal Uzuner gibi öldürürüz" diye tehdit ettiğini ve bu olayları şarkılaştırdıklarını iddia etti. Bu iddialar, sosyal medyada ve medyada geniş yankı uyandırdı, iki rapçi hakkında ciddi suçlamalar kamuoyunun gündemine oturdu.

EGE TAŞTAN OSMAN CANDAN AÇIKLAMA

Ege Taştan ve Osman Candan, iddiaların ardından bir açıklama yaparak suçlamaları reddetti. "İlişkiye rızasız girmedik. Delilleri sunduk" diyen ikili, savcılığa ifade verdiklerini ve C.A. ile aralarında herhangi bir rıza dışı eylem olmadığını delillerle kanıtladıklarını belirtti. Kendilerinin masumiyetlerini koruduklarını ve bu konuda deliller sunduklarını vurguladılar.

Açıklamalarında, "Savcılıkta ifadelerimizi verdik. Bahsi geçen kadın şahısla aramızda gerek şahsın söylediği tarihte, gerekse sonraki görüşmelerimizde kesinlikle iddia ettiği şekilde rızası olmaksızın hiçbir şey geçmemiş olup masumiyetimiz delillerle sabittir" ifadelerini kullandılar.

EGE TAŞTAN TECAVÜZ OLAYI NEDİR?

Ege Taştan, sahne adıyla Touchdown, ve Osman Candan, sahne adıyla Qimp, C.A.'nın iddiasına göre, 19 Kasım'da İstanbul Ataşehir'de bir evde gerçekleşen olayla suçlandı. C.A., kendisine kokteyl içirildikten sonra bilincini kaybettiğini ve Candan'ın kendisine cinsel saldırıda bulunduğunu öne sürdü. Ayrıca, olay sonrası tehditler ve şiddet uygulandığını, bu yüzden şikayetini geciktirdiğini belirtti.

Davaya konu olan olay, müzik dünyasında ve özellikle rap camiasında büyük yankı uyandırdı. Hem Taştan hem de Candan'ın suçlamaları kesin bir dille reddederek masumiyetlerini savunuyor.

EGE TAŞTAN TUTUKLANDI MI?

Şu anda Ege Taştan veya Osman Candan hakkında tutuklama kararı çıkmış değil. İkilinin ifadeleri alındı ve deliller sunuldu, ancak yasal süreç devam ediyor. Türkiye'de cinsel saldırı suçlamalarında tutuklama kararı, suçun niteliğine, delillerin durumuna ve diğer faktörlere bağlı olarak değişebilir.

Hukuki süreç devam ettiğinden, her iki sanatçının da yargı sürecindeki durumları netleşene kadar serbest olduğu biliniyor. Bu süreçte, mahkeme daha fazla delil veya tanık dinlemeye karar verebilir.

EGE TAŞTAN KİMDİR?

Ege Taştan, Türk alternatif hip-hop sahnesinde tanınan bir müzisyen ve prodüktördür. Kariyerine SoundCloud gibi platformlarda başlamış, daha sonra Spotify ve diğer dijital müzik servislerinde geniş bir dinleyici kitlesine ulaşmıştır. "RUNNIN", "MENTAL BREAKDANCE", "ENDONEZYA" gibi parçalarıyla tanınır.

Taştan, aynı zamanda Alizade ve Kuzgun gibi sanatçılarla yaptığı prodüksiyonlarla da bilinir.

OSMAN CANDAN KİMDİR?

Osman Candan, sahne adıyla Qimp, İstanbul merkezli bir rap sanatçısı ve söz yazarıdır. Türk rap sahnesinde deneysel melodiler ve güçlü sözlerle tanınır. Candan, müzik kariyerinde alternatif rap türünde üretimler yapmış, Berkcan Güven, Alizade, Ben Fero ve Batuflex gibi isimlerle iş birliği yapmıştır.

Müzik dünyasında farklı bir yer edinen Qimp, ses eğitmeni olarak da bilinir.

EGE TAŞTAN OSMAN CANDAN TECAVÜZ OLAYI SON DURUM

Şu anki durum, Ege Taştan ve Osman Candan'ın suçlamalara karşı ifade verdikleri ve deliller sundukları yönünde. İki rapçi iddiaları reddediyor ve masumiyetlerini savunuyor. Hukuki süreç devam ediyor ve yeni gelişmeler bekleniyor.

Kamuoyunda ve sosyal medyada büyük yankı uyandıran bu olay, cinsel saldırı iddialarının ciddiyetine dikkat çekerken, yargı sürecinin nasıl ilerleyeceği merakla izleniyor.