Egeyapı halka arz katılım endeksine uygun mu? 15,00 TL'den eşit dağıtımla satışa çıkacak

27 Aralık 2024 11:31 - Güncelleme : 27 Aralık 2024 11:38

Sermaye Piyasa Kurulu tarafından başvurusu onaylanan Egeyapı Avrupa Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı halka arzı listeye eklendi. 2024'ün sonuna yaklaşmamızla beraber listeye yeni hisse eklendi.

SPK'dan bir şirketin daha halka arzına onay! İşte Borsa İstanbul halka arz takvimi

SPK'dan bir şirketin daha halka arzına onay! İşte Borsa İstanbul halka arz takvimi

2024 halka arz​ listesinde 2 yeni hisse​ eklendi. Fiyatları ve kodları belli olurken şu an için talep toplama tarihleri duyurulmadı.

Sermaye Piyasa Kurulu​, Egeyapı halka arzının başvurusuna onay verdi.

EGEYAPI HALKA ARZ KATILIM ENDEKSİNE UYGUN MU?

Hissenin katılım endeksine uygunluk durumu onaylı izahname sonrasında belli olacak. Fonun kullanım yerleri şöyle belirlendi:

%95 Üretim maliyetlerinin finansmanı

%5 Pazarlama ve genel yönetim giderlerinin finansmanı.

EGEYAPI HALKA ARZI NE ZAMAN İŞLEM GÖRECEK?

Başvurusu onaylanan hissenin talep toplama tarihi hazırlanma aşamasında. Talep toplama işlemlerinin tamamlanmasının ardından borsada işlem göreceği tarih ve halka arz sonuçları duyurulacak.

İşlem görme ve talep toplama tarihi henüz açıklanmadı.

EGEYAPI HİSSE FİYATI VE KODU

Halka arz listesinde bulunan hissenin fiyatı 15,00 TL olarak belirlenirken eşit dağıtım yapacağı belirtildi. Yıldız Pazar'da satışa çıkacak olan hissenin kodu şu an için duyurulmadı.

EGEYAPI HALKA ARZ HANGİ BANKALARDA VAR, KAÇ LOT VERİR?

Hissenin sonuçlarının KAP'ta yayınlanmasıyla beraber lot miktarı belli olacak. Şu an için talep toplama tarihlerinin duyurulması bekleniyor. Talep topladıktan sonra vereceği lot miktarı da belli olacak. 15,00 TL'den satışa çıkacak olan hisse Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş. aracılığıyla satın alınacak.