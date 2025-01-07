Egeyapı halka arzının işlem görme tarihi bekleniyor

07 Ocak 2025 16:46 - Güncelleme : 07 Ocak 2025 17:09

Halka arz ile yakından ilgilenenlerin gündeminde Egeyapı hissesi yer aldı. EGEGY hisse kodu ile talep toplayan hissenin borsada işlem göreceği tarih gündemde.

Sermaye Piyasa Kurulu tarafından başvurusu onaylanan Egeyapı hissei 6-7-8 Ocak tarihlerinde talep toplama işlemini gerçekleştiriyor.

15,00 TL'den satışa çıkan hisseyi satın alanlar ise işlem göreceği tarihi bekliyor.

EGEYAPI HALKA ARZ NE ZAMAN İŞLEM GÖRECEK?

Hissenin borsada işlem tarihi henüz duyurulmadı. 6-7-8 Ocak aralığında talep topladıktan sonra halka arz sonuçları duyurulacak ve işlem tarihi belli olacak.

EGEYAPI HANGİ BANKALARDA VAR?

15,00 TL'den satışa çıkacak olan hisse Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş. aracılığıyla satın alınacak. Hisse EGEGY kodu ile satışa çıkarken katılım endeksine uygun olmadığı da belirtildi.