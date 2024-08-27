Eğirdir Gölü için çamur temizliği ve su takviyesi olmak üzere 9 maddelik eylem planı açıklandı

27 Ağustos 2024 12:22 - Güncelleme : 27 Ağustos 2024 12:25

Çevre, şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, X (Twitter) hesabından Eğirdir Gölü için 9 maddelik eylem planını paylaşarak “Eşsiz güzellikteki Eğirdir Gölümüze can suyu verecek eylem planımız hazır. Başta dip çamuru temizliği ve su takviyesi olmak üzere gerekli tüm adımları atacağız.” dedi.

EĞİRDİR GÖLÜ 9 MADDELİK EYLEM PLANI NEDİR?

Son yıllarda yağış rejimindeki azalma ve kuraklığın etkisiyle su derinliği 4 metreye yakın düşen Eğirdir Gölü için harekete geçen Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı biyolojik kirliliği önlemek için 9 maddelik eylem planını açıkladı.

EĞİRDİR GÖLÜ İÇİN NE YAPILACAK?

Kıyı ve Su Temizliği: Koku ve sineklenmeye sebep olan göl kıyısındaki bitkiler toplanarak göl yüzeyindeki bitki ve algler temizlenecek.

Özel Araçlar Alınacak: Göl temizliğinin sağlanması için göl yüzeyi temizleyici araçlar alınacak.

Oksijen Seviyesi Artırılacak: Gölde bulunan bitkilerin temizlenmesiyle oksijen seviyesi artacak.

Dip Çamuru Temizliği Yapılacak: Göl dibinde biriken sediment ve biyokütle kaldırılacak.

Su Takviyesi Yapılacak: Gölün su kalitesini artırmak için kullanımı planlaması gözden geçirilerek, su takviyesi süreçleri Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Su Yönetimi Genel Müdürlüğü ve ilgili kurumlarla hayata geçirilecek.

EĞRİDİR GÖLÜ İÇİN HANGİ PLANLAR HAYATA GEÇİRİLDİ?

Komisyon kuruldu: Tabiat Varlıklarını Koruma (TVK) Genel Müdürlüğü koordinesinde kurulan komisyon ilgili kurumlar ve bilim insanlarından oluşan kurul nedenleri ve yapılacakları araştırdı.

Ön rapor hazırlandı: Göldeki sucul bitkilerin ve dipte biriken sediment ile biyokütlenin kaldırılmasına ilişkin ön fizibilite raporu hazırlandı.

Ekosistem etki raporu: Bilim insanları Ekosistem Değerlendirme Raporu'nu hazırladı.

Kıyıda temizlik başladı: Isparta Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürlüğü denetiminde 8 iş makinesi ve Eğirdir Belediyesi personeli ile kıyıda ölü sucul bitki temizliğine başlandı.

EĞİRDİR GÖLÜ NEREDE?

Eğirdir Gölü, Isparta il sınırları içinde bulunan tatlı su gölüdür.

EĞİRDİR TÜRKİYE’NİN KAÇINCI BÜYÜK GÖLÜDÜR?

Isparta il sınırları içinde yer alan Eğirdir Gölü, Türkiye’nin en büyük gölleri listesinde 4.sırada yer almakta.