EGM 111.dönem ÖGG sınav sonucu için tarih verdi
111.dönem Özel Güvenlik sınavının 20 Ekim Pazar günü tamamlanmasının ardından gözler sınav sonuçlarının açıklanacağı tarihe çevrildi. ÖGG 111. Temel Eğitim ve 87. Yenileme sınav sonuçları için kasım ayı işaret edilmişti.
Özel Güvenlik Görevlisi 111.Temel Eğitim ve 87.Yenileme Eğitimi sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih belli oldu. EGM kılavuzuna göre, sınav sonuçları değerlendirmelerin ardından erişime açılacak.
ÖGG SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
EGM internet sitesinde yayınlanan takvime göre; 20 Ekim Pazar günü tamamlanan Özel Güvenlik Sınavı (ÖGG) 111. Temel Eğitim ve 87. Yenileme Eğitimi sınavının sonuçları 8 Kasım Cuma günü açıklanacak.
ÖGG SINAV SONUCU NASIL SORGULANIR?
Özel Güvenlik Görevlisi (ÖGG) 111. Temel Eğitim ve 87. Yenileme Eğitimi sınavının sonuçları Emniyet Genel Müdürlüğü internet sitesinde erişime açılacak.
ÖGG SINAV SONUCU SORGULAMAK İÇİN NE GEREKLİ?
Adaylar, EGM internet sitesinden T.C. kimlik numarası, sınav adı ve güvenlik kodlarını sisteme girerek sonuca erişecek.