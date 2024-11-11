Ehliyet alırken istenen sağlık raporu için aile hekimine gitmek yeterli

Editör: Erdem Avşar / Kaynak: TGRT Haber

11 Kasım 2024 09:38 - Güncelleme : 11 Kasım 2024 09:58

Sağlık raporu gerekli durumlarda kurumlar ve şirketler tarafından istenebiliyor. Ehliyet için ise gerekli evrakları topladıktan sonra sağlık ocaklarından sağlık raporu alınabiliyor.

Aile Sağlık Merkezleri ya da eski adıyla Sağlık Ocaklarından alınan sağlık raporu, belirli koşullar altında verilebiliyor. SAĞLIK OCAĞI SAĞLIK RAPORU VERİYOR MU? Sağlık raporu aile hekimleri, poliklinikler, özel tıp merkezleri ve özel hastanelerden alınabiliyor. Sağlık raporu için ilgili kuruma gidildiğinde gerekli adımlar hakkında bilgi verilir. EHLİYET İÇİN SAĞLIK RAPORU NASIL ALINIR? Ehliyet için gerekli olan sağlık raporu aile sağlık merkezleri, özel hastaneler ve tıp merkezlerinden alınabilmektedir. Sağlık Raporu için şunlara dikkat edilmesi ve temin edilmesi gerekir; 2 adet biyometrik fotoğraf, Kan grubu kartı, Eğer kullanılıyorsa gözlük ya da lens kişinin yanında bulunmalı, Varsa kullanılan protez mutlaka belirtilmeli, Sürekli kullanılan ilaçlar ve devam eden rahatsızlıklar bildirilmeli. Sıkça Sorulan Sorular Sağlık ocakları 11 Kasım 2024'te kapalı mı? Aile hekimlerinin grevi devam ediyor İlgili Haberler Sağlık raporu adı altında milyonluk vurgun! Aralarında doktorların da olduğu şebeke çökertildi Bugün sağlık ocakları kapalı mı? Aile hekimleri 5 gün iş bırakma eylemi gerçekleştirecek