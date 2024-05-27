Ehliyet ile kimliği birleştirme işlemleri devam ediyor, sürücü belgesi taşımak tarih oluyor

27 May 2024 13:37 - Güncelleme : 27 May 2024 13:40

Çipli kimliklerin hayatımıza girmesiyle Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarına kimlik ve ehliyet birleştirme hakkı sunuluyor. Ehliyet ile kimlik birleştirme işlemini yalnızca yeni kimlik kartı ve yeni sürücü belgesine sahip kişiler yaptırabiliyor.

EHLİYET VE KİMLİK BİRLEŞTİRME İŞLEMİ NASIL YAPILIYOR?

Randevusuz işlem yapılamayacağı için kişilerin öncelikle Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Müdürlüğü internet sitesinden veya ALO 199 hattından randevu almaları gerekiyor.

Yeni kimlik kartı ve sürücü belgesine sahip vatandaşların herhangi bir belge götürmesine gerek kalmadan sadece kimlik ve ehliyet kartlarıyla işlemleri tamamlanıyor.

Kimlik ve ehliyet birleştirme işlemi, yalnızca yeni çipli kimlik kartına sahip olan kişilere yapılıyor.

KİMLİK VE EHLİYET BİRLEŞTİRME İŞLEMİ ÜCRETİ NEDİR?

Yeni kimlik kartı ve yeni sürücü belgesine sahip kişilerin bu işlem için herhangi bir ücret ödemesi gerekmemekte.

EHLİYET DEĞİŞTİRME İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR

Kimlik ve sürücü belgesi birleştirmek için yeni kimlik kartı ve yeni ehliyete sahip olunması gerektiğinden vatandaşlar ehliyet değiştirmenin nasıl yapıldığını merak ediyor.

Ehliyet değiştirmek için öncelikle gerekli evrakların hazırlanması gerekiyor. Bu belgeler;

1.Eski Sürücü Belgesi

2.Nüfus Cüzdanı veya Pasaport

3.Sürücü Sağlık Raporu

4.Ehliyet yenileme bedelinin yatırıldığına dair makbuz

5. 2 Adet Biyografik Fotoğraf

6. Kan Grubu Belgesi

EHLİYET NASIL DEĞİŞTİRİLİR?

İlk olarak Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü sitesinden veya ALO 199 hattından uygun gün ve saat için ehliyet yenileme randevusu alınır.

Sonrasında gerekli belgeler ile randevu saatinden 15 dakika önce Nüfus Müdürlüğü binasına gidilir ve ehliyet yenileme işlemleri tamamlanır.