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Ehliyet ve Pasaport harçlarının ne kadar olacağı belli oldu

Editör: Şeyda Yılmaz / Kaynak: TGRT Haber
04 Kasım 2024 13:11 - Güncelleme : 04 Kasım 2024 13:16
Ehliyet ve Pasaport harçlarının ne kadar olacağı belli oldu

2025 yılında ehliyet ve pasaport harçlarında uygulanacak olan değerleme oranları merak konusu oldu. Gelir vergisi tarifesi ile ehliyet ve pasaportlara yeniden değerleme oranı ile uygulanacak harç tutarları belli oldu.

Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) artış oranı, bir sonraki yıl için yeniden değerleme oranı olarak her yıl ekim ayında belirleniyor. 2025 yılı yeniden değerleme oranlarının belli olmasıyla birlikte ehliyet ve pasaport harçlarının ne kadar olacağı netleşti.

EHLİYET HARÇLARI NE KADAR OLACAK?

Yeniden değerleme oranına esas teşkil eden Yurt İçi ÜFE, ekim ayı sonunda 12 aylık ortalamalara göre yüzde 43,93 olarak belirlendi. 2025 yılı için uygulanacak yeniden değerleme oranı yüzde 43,93 olarak gerçekleşti.

Ehliyet ve Pasaport harçlarının ne kadar olacağı belli oldu - 1. Resim

Buna göre 2025 yılında ehliyet harçları şu şekilde olacak:

Ehliyet Harcı (A sınıfı)

2024: 1.308 TL
2025: 1.882 TL

Ehliyet Harcı (B sınıfı)

2024: 3.945 TL
2025: 5.678 TL

Ayrıca ehliyet alınırken vakıf hizmet bedeli ile değerli kağıt bedeli de ödeniyor.

Vakıf Hizmet Bedeli

2024: 230
2025: 331

Değerli Kağıt Bedeli

2024: 990 TL
2025: 1.425 TL

PASAPORT HARÇ BEDELİ NE KADAR OLDU?

2025 yılı yeniden değerleme oranlarının belli olmasıyla birlikte pasaport harçları şu şekilde değişti:

6 aylık pasaport harcı

2024: 1.639 TL
2025: 2.359 TL

1 yıllık pasaport harcı

2024: 2.379 TL
2025: 3.424 TL

Ehliyet ve Pasaport harçlarının ne kadar olacağı belli oldu - 2. Resim

2 yıllık pasaport harcı

2024: 3.912 TL
2025: 5.630 TL

3 yıllık pasaport harcı

2024: 5558 TL
2025: 7.999 TL

3 yıl üzeri pasaport harcı

2024: 7833
2025: 11.274

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Kaynak: TGRT Haber

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