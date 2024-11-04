Ehliyet ve Pasaport harçlarının ne kadar olacağı belli oldu

04 Kasım 2024 13:11 - Güncelleme : 04 Kasım 2024 13:16

2025 yılında ehliyet ve pasaport harçlarında uygulanacak olan değerleme oranları merak konusu oldu. Gelir vergisi tarifesi ile ehliyet ve pasaportlara yeniden değerleme oranı ile uygulanacak harç tutarları belli oldu.

Yurt dışı çıkış harcı ne kadar olacak? Yeniden değerlendirme oranı netleşti

Yurt dışı çıkış harcı ne kadar olacak? Yeniden değerlendirme oranı netleşti

Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) artış oranı, bir sonraki yıl için yeniden değerleme oranı olarak her yıl ekim ayında belirleniyor. 2025 yılı yeniden değerleme oranlarının belli olmasıyla birlikte ehliyet ve pasaport harçlarının ne kadar olacağı netleşti.

EHLİYET HARÇLARI NE KADAR OLACAK?

Yeniden değerleme oranına esas teşkil eden Yurt İçi ÜFE, ekim ayı sonunda 12 aylık ortalamalara göre yüzde 43,93 olarak belirlendi. 2025 yılı için uygulanacak yeniden değerleme oranı yüzde 43,93 olarak gerçekleşti.

Buna göre 2025 yılında ehliyet harçları şu şekilde olacak:

Ehliyet Harcı (A sınıfı)

2024: 1.308 TL

2025: 1.882 TL

Ehliyet Harcı (B sınıfı)

2024: 3.945 TL

2025: 5.678 TL

Ayrıca ehliyet alınırken vakıf hizmet bedeli ile değerli kağıt bedeli de ödeniyor.

Vakıf Hizmet Bedeli

2024: 230

2025: 331

Değerli Kağıt Bedeli

2024: 990 TL

2025: 1.425 TL

PASAPORT HARÇ BEDELİ NE KADAR OLDU?

2025 yılı yeniden değerleme oranlarının belli olmasıyla birlikte pasaport harçları şu şekilde değişti:

6 aylık pasaport harcı

2024: 1.639 TL

2025: 2.359 TL

1 yıllık pasaport harcı

2024: 2.379 TL

2025: 3.424 TL

2 yıllık pasaport harcı

2024: 3.912 TL

2025: 5.630 TL

3 yıllık pasaport harcı

2024: 5558 TL

2025: 7.999 TL

3 yıl üzeri pasaport harcı

2024: 7833

2025: 11.274