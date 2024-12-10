Ehliyet yaşı 16’ya mı düştü? Yeni yaş sınırı Resmi Gazete’de yayımlandı

10 Aralık 2024 10:30 - Güncelleme : 10 Aralık 2024 10:37

9 Aralık Resmi Gazete kararına göre ehliyet yaş sınırında değişikliğe gidildi. Ehliyet yaş sınırının düşmesinin ardından belge alacak olanlar sınırın detaylarını araştırdı. Düzenleme Resmi Gazete'de yayımlandı.

Milyonlarca kişiyi ilgilendiren ehliyet yaş sınırıyla ilgili gelişme yaşandı.

M, A1 ve B1 sınıfı ehliyetlerde yaş sınırının düşmesinin ardından kaç olduğu gündeme geldi.

EHLİYET YAŞ SINIRI 16'YA MI DÜŞTÜ?

Binlerce kişiyi sevindiren haber geldi. Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre M, A1 ve B1 sınıfı ehliyetlerde yaş sınırı 18'den 16’ya, D sınıfı ehliyetler ise 26'dan 24’e düştü.

A2, B, BE, C1, C1E, F, G sınıfı ehliyette 18 yaş sınırı, A sınıfı ehliyette 20 yaş sınırı, C, CE, D1, D1E sınıfı ehliyette 21 yaş sınırı ve DE sınıfı ehliyette 24 yaş sınırı sürecek.

EHLİYET YAŞ SINIRI DEĞİŞTİ Mİ 2024, KAÇ OLDU?

Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre ehliyetlerde yaş sınırında değişiklikler oldu. Karara göre M, A1 ve B1 sınıfı ehliyetlerde yaş sınırı 18'den 16’ya, D sınıfı ehliyetler ise 26'dan 24'e indi.

Karara göre M sınıfı (16 yaş) ehliyeti olanlar motorlu bisikletler (moped), azami hızı saatte 45 km'yi geçmeyen, motor gücü 50 cc veya daha az olan iki ya da üç tekerlekli motorlu araçlar ve elektrikli scooterlar kullanabiliyorlar.