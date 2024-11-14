Ehliyet yenileme nasıl yapılır? Ehliyet yenileme için gerekli belgeler merak edildi

14 Kasım 2024 08:02 - Güncelleme : 14 Kasım 2024 08:06

Ehliyet yenileme için son günler yaklaşırken gerekli belgelere dair araştırmalar hız kazandı. Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü, ehliyetlerin yenilenmemesi durumunda ceza kesileceğini duyurdu.

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Ehliyet​ yenileme​ işlemleri vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Geçerliliğini yitiren eski tip sürücü belgeleriyle araç kullananlara, Karayolları Trafik Kanunu'nun 39/3 maddesi gereğince idari para cezası uygulanacak.

EHLİYET YENİLEME İŞLEMİ NASIL YAPILIR?

Vatandaşlar, ehliyet yenileme işlemi için ilk olarak Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü internet sitesinden veya ALO 199 çağrı merkezinden randevu almalıdır.

Randevu günü sürücü belgesi​ harç ücreti olarak belirlenen 15 lira belirlenen bankaların ATM’leri veya PTT üzerinden ödenerek beraber gerekli belgeler ile Nüfus Müdürlüklerine başvuru yapılır.

EHLİYET YENİLEME İŞLEMİ İÇİN GEREKLİ BELGELER NELER?

Ehliyet yenileme işlemi için gerekli belgeler şu şekildedir;

Eski Sürücü Belgesi

Başvuru Ücreti Makbuzu

Sağlık Raporu

Son 6 Ay İçinde Çekilmiş Biyometrik Fotoğraf

EHLİYET YENİLEME İÇİN SAĞLIK RAPORU NEREDEN ALINIR?

Eski tip ehliyeti değiştirmek için gereken evraklar arasında yer alan sağlık raporu, aile sağlığı merkezlerinden, devlet hastanelerinden ve özel sağlık merkezlerinden temin edilebilir.

EHLİYET YENİLEMEMENİN CEZASI NEDİR?

Eski sürücü belgesini 31 Aralık Salı gününe kadar yenilemeyen vatandaşlar, 2025 yılı itibarıyla harç ücreti, değerli kağıt bedeli ve vakıf payını tam olarak ödemek zorunda olacak. Aynı zamanda geç kalan sürücülerden 5 bin liranın üzerinde ek ödeme alınacak.

YENİ EHLİYET NE ZAMAN GELİR?

Yenilenen ehliyetler, başvuru işlemlerinin tamamlanmasının ardından 1-2 hafta içinde belirlenen adreslere teslim edilir.