Ehliyet yenileme randevu son günü ne zaman? Sürücü belgesi yenileme tarihi

Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre ehliyet yenileme son tarihi belli oldu. Milyonlarca vatandaş eski tip ehliyetlerini yenilemek için randevu aldı.

EHLİYET YENİLEME RANDEVU SON GÜNÜ NE ZAMAN?

Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü, sosyal medya hesabından "Eski tip sürücü belgesine sahip olan vatandaşlarımızın dikkatine" başlıklı paylaşım yaptı.

Paylaşıma göre eski sürücü belgelerinin 31 Temmuz 2025'e kadar tüm nüfus müdürlüklerinden randevu alarak değiştirilebileceği öğrenildi. Şu an ehliyet yenileme ücreti 15 TL olurken 1 Ağustos sonrasında B sınıfı ehliyet yenileme ücreti 7 bin 438 TL olacak.

EHLİYET YENİLEME UZATILDI MI?

31 Temmuz son tarih olurken binlerce kişi sosyal medyada yer alan iddialara ilişkin açıklama bekliyor. Sosyal medyada yer alan iddialara göre, yoğunluk nedeniyle ehliyet yenileme süresinin uzatıldı. Fakat resmi herhangi bir açıklama bulunmuyor. Buna göre süre uzatıldı paylaşımları sosyal medya iddiasıdır. Resmi kurumlardan gelen son açıklamaya göre son tarih 31 Temmuz 2025.