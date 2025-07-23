Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
35°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Aktüel
Avatar
Editor
 | Sumru Tarhan

Ehliyet yenileme randevu son günü ne zaman? Sürücü belgesi yenileme tarihi

Eski ehliyet belgesine sahip olanlara yenileme uyarısı yapılmıştı. Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü, eski tip sürücü belgelerini yenilemek için son gün hakkında duyuru yaptı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Ehliyet yenileme randevu son günü ne zaman? Sürücü belgesi yenileme tarihi
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
23.07.2025
saat ikonu 09:45
|
GÜNCELLEME:
23.07.2025
saat ikonu 09:50

Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre son tarihi belli oldu. Milyonlarca vatandaş eski tip ehliyetlerini yenilemek için randevu aldı.

EHLİYET YENİLEME RANDEVU SON GÜNÜ NE ZAMAN?

Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü, sosyal medya hesabından "Eski tip sürücü belgesine sahip olan vatandaşlarımızın dikkatine" başlıklı paylaşım yaptı.

Ehliyet yenileme randevu son günü ne zaman? Sürücü belgesi yenileme tarihi

Paylaşıma göre eski sürücü belgelerinin 31 Temmuz 'e kadar tüm nüfus müdürlüklerinden randevu alarak değiştirilebileceği öğrenildi. Şu an ehliyet yenileme ücreti 15 TL olurken 1 Ağustos sonrasında B sınıfı ehliyet yenileme ücreti 7 bin 438 TL olacak.

Ehliyet yenileme randevu son günü ne zaman? Sürücü belgesi yenileme tarihi

EHLİYET YENİLEME UZATILDI MI?

31 Temmuz son tarih olurken binlerce kişi sosyal medyada yer alan iddialara ilişkin açıklama bekliyor. Sosyal medyada yer alan iddialara göre, yoğunluk nedeniyle ehliyet yenileme süresinin uzatıldı. Fakat resmi herhangi bir açıklama bulunmuyor. Buna göre süre uzatıldı paylaşımları sosyal medya iddiasıdır. Resmi kurumlardan gelen son açıklamaya göre son tarih 31 Temmuz 2025.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Hem ehliyetsiz hem firari! Polisten kaçarken lastikleri patladı, cezayı yedi
ETİKETLER
#2025
#sürücü belgesi
#ehliyet yenileme
#Nüfus Ve Vatandaşlık Işleri
#31 Temmuz
#Ehliyet Ücreti
#Aktüel
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.