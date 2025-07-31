Ehliyet yenileme saat kaçta bitiyor? Son tarih bugün

Eski tip sürücü belgelerinin yenilenmesi için verilen süre bugün bitiyor. Belirlenen süre içerisinde yenilenmeyen belgeler geçersiz sayılacak.

EHLİYET YENİLEME SAAT KAÇTA BİTİYOR?

Ehliyet yenileme son tarihi 31 Temmuz olarak belirlenirken başvuru süresi bugün mesai bitimine kadar devam edecek. Belirlenen süre içerisinde yenilenmeyen sürücü belgeleri geçersiz sayılacak. 2016'da başlayan süreç zaman içerisinde 3 kez uzatılmıştı.

EHLİYET YENİLEME BİTTİ Mİ?

Eski tip sürücü belgelerinin yenilenmesi bugün mesai bitimine kadar devam edecek. Vatandaşlar bu süreçte 15 TL'ye ehliyet yenilerken süreci kaçıranlar B sınıfı sürücü belgesi için 7 bin 438 lira 60 kuruş ödeyecek ayrıca, eski belgeler geçersiz sayılacak.

Vatandaşlar 15 TL'lik başvuru ücretini ödedikten sonra yetkili sağlık kuruluşlarından alınmış sürücü sağlık raporunu alıyor ve son 6 ay içinde çekilmiş bir biyometrik fotoğraf ile kayıtlı açık adreslerini bildiriyor.