Ehliyet yenileme son tarihi ne zaman? Başvurularda sonlara yaklaşılıyor

13 Kasım 2024 08:47 - Güncelleme : 13 Kasım 2024 08:51

Ehliyet yenileme son tarihine dair araştırmalar hız kazandı. Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü, 1 Ocak 2016'dan önce düzenlenen ehliyetlerin yenilenmesi için son tarihi duyurdu.

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Ehliyet yenileme işlemleri vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Geçerliliğini yitiren eski tip sürücü belgeleriyle araç kullananlara, Karayolları Trafik Kanunu'nun 39/3 maddesi gereğince idari para cezası uygulanacak.

EHLİYET YENİLEME SON TARİHİ NE ZAMAN?

Karayolları Trafik Yönetmeliği’ne göre; 1 Ocak 2016'dan önce düzenlenen ehliyetlerin 31 Aralık 2024 Salı gününe kadar yenilenmesi gerekiyor.

EHLİYET YENİLEMEMENİN CEZASI NEDİR?

Eski sürücü belgesini 31 Aralık Salı gününe kadar yenilemeyen vatandaşlar, 2025 yılı itibarıyla harç ücreti, değerli kağıt bedeli ve vakıf payını tam olarak ödemek zorunda olacak. Aynı zamanda geç kalan sürücülerden 5 bin liranın üzerinde ek ödeme alınacak.

EHLİYET YENİLEME ÜCRETİ NE KADAR?

Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüklerinden yenilenen sürücü belgeleri için 15 lira yenileme ücreti talep ediliyor.