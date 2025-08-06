Ehliyet yenileme süresi ne zamana ertelendi?

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, eski tip sürücü belgelerini yenileme süresinin uzatıldığını geçtiğimiz günlerde duyurmuştu.

EHLİYET YENİLEME SÜRESİ UZATILDI MI?

31 Temmuz, ehliyet yenileme için son gün olarak belirilenmişti fakat İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, eski tip sürücü belgelerini yenileme süresinin uzatıldığını açıkladı. Açıklamaya göre ehliyet yenileme süresi 31 Ekim'e kadar uzatıldı.

EHLİYET YENİLEME SÜRESİ NE ZAMAN SON?

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya tarafından yapılan açıklamaya göre 31 Ekim, ehliyet yenileme için son tarih. Sosyal medya hesabından yaptığı açıkllamada 31 Aralık 2024'ün son tarih olarak belirlendiğini ancak yaşanan yoğunluk nedeniyle sürenin 7 ay uzatılarak 31 Temmuz 2025'e çekildiğini hatırlattı.

EHLİYET YENİLEME UZATILDI MI?

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Bu nedenle vatandaşlarımızın mağduriyet yaşamaması için eski tip sürücü belgelerinin yenileme süresinin son kez uzatılması kararlaştırıldı. Artık uzatma olmayacak. Son tarih 31 Ekim 2025. Vatandaşlarımızdan rica ediyorum, uzatma verildiğinde başvuruların azaldığını görüyoruz, lütfen son günlere kalmadan işlemlerimizi tamamlayalım, randevumuzu alalım, sürücü belgemizi yenileyelim." ifadelerini kullandı.