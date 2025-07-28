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 | Sumru Tarhan

Ehliyet yenileme süresi uzatılacak mı 2025? Süre 31 Temmuz'da sona eriyor

Eski tip ehliyet belgelerinin yenilenmesi için belirlenen süre 31 Temmuz'da sona eriyor. Milyonlarca kişi 15 TL karşılığında ehliyet yenileme işlemini tamamlarken yenileme süresi uzatılacak mı merak edildi. Sosyal medyada çıkan "Ehliyet yenileme süresi uzatılacak" iddiaları günden güne yayılmaya devam ediyor.

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Ehliyet yenileme süresi uzatılacak mı 2025? Süre 31 Temmuz'da sona eriyor
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
28.07.2025
saat ikonu 14:37
|
GÜNCELLEME:
28.07.2025
saat ikonu 14:42

21 Temmuz'da Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü, eski tip sürücü belgelerinin 10 gün içinde yenilenmesi gerektiği uyarısında bulunmuştu. Eski tip ehliyeti olanlar nüfus müdürlüklerinden randevu alarak işlemlerini tamamlıyor.

EHLİYET YENİLEME SÜRESİ UZATILACAK MI 2025?

Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü, sosyal medya hesabından 21 Temmuz günü "Eski tip sürücü belgesine sahip olan vatandaşlarımızın dikkatine" başlıklı paylaşımda bulundu. yenileme süresi 31 Temmuz olarak belirlendi. Sosyal medyada bazı kullanıcılar sürenin uzatıldığına iddia ederken resmi herhangi bir açıklama bulunmuyor. Buna göre ehliyet yenileme süresi uzatılmadı.

Ehliyet yenileme süresi uzatılacak mı 2025? Süre 31 Temmuz'da sona eriyor

EHLİYET YENİLEME ÜCRETİ KAÇ TL?

Ehliyet yenileyenler 15 TL'lik başvuru ücretini ödedikten sonra sağlık kuruluşlarından alınan sürücü sağlık belgesini sunuyor. Son 6 ayda çekilmiş biyometrik fotoğraf ve Merkezi Nüfus İdaresi Sistemi'nde (MERNİS) kayıtlı açık adreslerini gerekmekte. Belgeler Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü tarafından basılarak PTT aracılığıyla adreslerine teslim ediliyor. 31 Temmuz'a kadar yenileme işlemi yapmayanlar 1 Ağustos itibarıyla B sınıfı ehliyet yenilemek için 7 bin 438 TL ödeyecek.

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#ehliyet
#sürücü belgesi
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#Aktüel
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