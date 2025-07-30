Ehliyet yenileme süresi uzatılacak mı? Nüfus Müdürlüklerinde yoğunluk yaşanıyor

Karayolları Trafik Yönetmeliğinde yapılan değişikliğe göre eski tüp sürücü belgeleri 2016 yılından itibaren yenilenmeye başlamıştı. Ehliyet yenileme süresinin uzatılma durumu ise vatandaşın gündeminde.

EHLİYET YENİLEME SÜRESİ UZATILACAK MI SON DAKİKA?

2016'da yeni tip sürücü belgelerinin kullanımına başlamasının ardından 1 Ocak 2016 tarihinden önce alınan belgelerin 31 Aralık 2020'ye kadar kullanılabileceği duyurulmuştu.

Yeni tip sürücü belgelerine geçiş sürecinde vatandaşların sorun yaşamaması adına süre belirli aralıklarla uzatıldı. Sırasıyla 31 Aralık 2020, 31 Aralık 2022'ye, sonrasında da 31 Aralık 2024 olarak uzatılan tarih en son 31 Temmuz 2025 olarak belirlenmişti. Resmi kaynaklardan gelen açıklamalara göre şu an için herhangi bir uzatılma kararı bulunmuyor.

EHLİYET YENİLEME SÜRESİ UZATILIR MI?

Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünden gelen açıklamaya göre 28 Temmuz itibarıyla 2 milyon 482 bin 461 kişi ehliyetini yenilemedi. Ehliyetini yenilemeyenlerin sayısı oldukça fazla olurken nüfus müdürlüklerinde randevu konusunda da yoğunluk yaşanıyor. Sosyal medyada sürenin uzatılacağı iddia edilse de resmi kaynaklarda şu an için herhangi bir uzatılma kararı bulunmuyor. Ehliyet yenileme süresi yarın itibarıyla sona eriyor.