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 | Sumru Tarhan

Ehliyet yenileme süresi uzatılacak mı? Nüfus Müdürlüklerinde yoğunluk yaşanıyor

Eski tip sürücü belgelerinin geçersiz olacağı belirtilirken ehliyet yenilemede son tarih 31 Temmuz 2025 olarak belirlendi. Nüfus Müdürlüğü son 10 gün kaldı uyarısını geçtiğimiz hafta yaptı. Nüfus Müdürlüklerinde randevu bulamayanlar ise ehliyet yenileme süresi uzatılacak mı araştırmaya başladı.

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Ehliyet yenileme süresi uzatılacak mı? Nüfus Müdürlüklerinde yoğunluk yaşanıyor
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
30.07.2025
saat ikonu 17:46
|
GÜNCELLEME:
30.07.2025
saat ikonu 17:46

Karayolları Yönetmeliğinde yapılan değişikliğe göre eski tüp sürücü belgeleri 2016 yılından itibaren yenilenmeye başlamıştı. süresinin uzatılma durumu ise vatandaşın gündeminde.

EHLİYET YENİLEME SÜRESİ UZATILACAK MI SON DAKİKA?

2016'da yeni tip sürücü belgelerinin kullanımına başlamasının ardından 1 Ocak 2016 tarihinden önce alınan belgelerin 31 Aralık 2020'ye kadar kullanılabileceği duyurulmuştu.

Ehliyet yenileme süresi uzatılacak mı? Nüfus Müdürlüklerinde yoğunluk yaşanıyor

Yeni tip sürücü belgelerine geçiş sürecinde vatandaşların sorun yaşamaması adına süre belirli aralıklarla uzatıldı. Sırasıyla 31 Aralık 2020, 31 Aralık 2022'ye, sonrasında da 31 Aralık 2024 olarak uzatılan tarih en son 31 Temmuz 2025 olarak belirlenmişti. Resmi kaynaklardan gelen açıklamalara göre şu an için herhangi bir uzatılma kararı bulunmuyor.

Ehliyet yenileme süresi uzatılacak mı? Nüfus Müdürlüklerinde yoğunluk yaşanıyor

EHLİYET YENİLEME SÜRESİ UZATILIR MI?

Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünden gelen açıklamaya göre 28 Temmuz itibarıyla 2 milyon 482 bin 461 kişi ehliyetini yenilemedi. Ehliyetini yenilemeyenlerin sayısı oldukça fazla olurken nüfus müdürlüklerinde randevu konusunda da yoğunluk yaşanıyor. Sosyal medyada sürenin uzatılacağı iddia edilse de resmi kaynaklarda şu an için herhangi bir uzatılma kararı bulunmuyor. yenileme süresi yarın itibarıyla sona eriyor.

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ETİKETLER
#trafik
#ehliyet
#ehliyet yenileme
#Yeni Tip Ehliyet
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#Aktüel
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