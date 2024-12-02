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Ehliyet yenileme süresi uzatıldı mı? 2025 ehliyet yenileme ücreti merak ediliyor

Editör: Erdem Avşar / Kaynak: TGRT Haber
02 Aralık 2024 17:06 - Güncelleme : 02 Aralık 2024 17:17
Ehliyet yenileme süresi uzatıldı mı? 2025 ehliyet yenileme ücreti merak ediliyor

Yılsonunun yaklaşmasıyla birlikte ehliyet yenileme süresinin uzatılıp uzatılmadığını vatandaşlar merak ediyor. Şu anda, 5 milyon 413 bin 148 adet eski tip sürücü belgesi bulunuyor.

Eski tip ehliyet sahibi olan sürücüler tarafından ehliyet yenileme​ son tarihi merak ediliyor.

Ehliyet yenileme tarihi ne zaman son 2025 ehliyet yenileme ücreti araştırma konusu oldu.

Ehliyet yenileme süresi uzatıldı mı? 2025 ehliyet yenileme ücreti merak ediliyor - 1. Resim

EHLİYET YENİLEME SÜRESİ UZATILDI MI?

Karayolları Trafik Yönetmeliği’nin Geçici 10. maddesi hükmünce, eski tip sürücü belgelerinin yenilenmesi için belirlenen son süre, 31 Temmuz 2025 tarihine kadar uzatıldı.

Ehliyet yenileme süresi uzatıldı mı? 2025 ehliyet yenileme ücreti merak ediliyor - 2. Resim

EHLİYET YENİLEMEME CEZASI NE KADAR?

A, A1, A2, F Sınıfları: 1.883,18 TL

B Sınıfı: 5.678,61 TL

B1, BE, C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D, DE, G, M Sınıfları: 9.475,63 TL

Ehliyet yenileme süresi uzatıldı mı? 2025 ehliyet yenileme ücreti merak ediliyor - 3. Resim

2025 EHLİYET HARÇLARI NE KADAR OLDU?

Eski Tip (2016 Öncesi Alınan Sürücü Belgeleri)

Vakıf Bedeli: 2,88 TL

Değerli Kâğıt: 18,71 TL

Yeni Tip (2016 Sonrası Alınan Sürücü Belgeleri)

Vakıf Bedeli: 331,04 TL

Değerli Kâğıt: 1.424,91 TL

İlk Defa Sürücü Belgesi Alımı veya Sınıf Ekleme İşlemleri

Vakıf Bedeli: 331,04 TL

Değerli Kâğıt: 1.424,91 TL

Sıkça Sorulan Sorular
18.679,24 TL

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Kaynak: TGRT Haber
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