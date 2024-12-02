Ehliyet yenileme süresi uzatıldı mı? 2025 ehliyet yenileme ücreti merak ediliyor
Yılsonunun yaklaşmasıyla birlikte ehliyet yenileme süresinin uzatılıp uzatılmadığını vatandaşlar merak ediyor. Şu anda, 5 milyon 413 bin 148 adet eski tip sürücü belgesi bulunuyor.
Eski tip ehliyet sahibi olan sürücüler tarafından ehliyet yenileme son tarihi merak ediliyor.
Ehliyet yenileme tarihi ne zaman son 2025 ehliyet yenileme ücreti araştırma konusu oldu.
EHLİYET YENİLEME SÜRESİ UZATILDI MI?
Karayolları Trafik Yönetmeliği’nin Geçici 10. maddesi hükmünce, eski tip sürücü belgelerinin yenilenmesi için belirlenen son süre, 31 Temmuz 2025 tarihine kadar uzatıldı.
EHLİYET YENİLEMEME CEZASI NE KADAR?
A, A1, A2, F Sınıfları: 1.883,18 TL
B Sınıfı: 5.678,61 TL
B1, BE, C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D, DE, G, M Sınıfları: 9.475,63 TL
2025 EHLİYET HARÇLARI NE KADAR OLDU?
Eski Tip (2016 Öncesi Alınan Sürücü Belgeleri)
Vakıf Bedeli: 2,88 TL
Değerli Kâğıt: 18,71 TL
Yeni Tip (2016 Sonrası Alınan Sürücü Belgeleri)
Vakıf Bedeli: 331,04 TL
Değerli Kâğıt: 1.424,91 TL
İlk Defa Sürücü Belgesi Alımı veya Sınıf Ekleme İşlemleri
Vakıf Bedeli: 331,04 TL
Değerli Kâğıt: 1.424,91 TL