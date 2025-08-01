Ehliyet yenileme süresi uzatıldı mı son dakika? İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya açıklama yaptı

Eski tip sürücü ehliyetlerinin yenilenmesi için 31 Temmuz 2025 tarihine kadar süre verilmişti. Bu süre zarfında yenilemeyen sürücülerin, ehliyetleri geçersiz sayılacak ve 7 bin TL'ye varan ücretlerle karşılaşacaklardı.

Ehliyet yenilemede son günlere girilmesiyle birlikte nüfus müdürlüklerinde yoğunluklar yaşanmaya başlamıştı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya tarafından süreçle ilgili açıklama yapıldı.

EHLİYET YENİLEME SÜRESİ UZATILDI MI SON DAKİKA?

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada eski tip sürücü belgelerinin yenileme süresinin 31 Ekim 2025 tarihine kadar son kez uzatıldığını belirtti.

Vatandaşların mağduriyet yaşamaması adına bu kararın alındığı belirtilirken halen 2 milyon 167 bin 713 eski tip sürücü belgesinin yenilenmesi gerektiği açıklandı.

Ayrıca aylara göre ehliyet yenileme başvuru oranları da açıklandı. Yapılan açıklamalara göre son 2 günde (30-31 Temmuz) sadece 236 bin ehliyet yenileme başvurusu alındı. Aylara göre alınan ehliyet yenileme başvuruları şöyle:

Ocak: 140.000

Şubat: 82.000

Mart: 84.000

Nisan: 101.000

Mayıs: 270.000

Haziran: 502.000

Temmuz: 1.413.489

EHLİYET YENİLEME SÜRESİ NE ZAMANA UZATILDI, SON TARİH?

Ehliyet yenileme süresi 31 Ekim 2025 tarihine kadar uzatıldı. Ali Yerlikaya açıklamasında "Eski tip sürücü belgelerinin yenilenmesiyle ilgili süreçte 31.12.2024 son tarih olarak belirlenmiş, ancak yaşanan yoğunluk nedeniyle bu süre 7 ay uzatılarak 31.07.2025’e çekilmişti." ifadelerini kullandı.

https://x.com/AliYerlikaya/status/1950945226941476928