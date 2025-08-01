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 | Hüseyin Bahcivan

Ehliyet yenileme süresi uzatıldı mı son dakika? İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya açıklama yaptı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya tarafından milyonlarca sürücüyü yakından ilgilendiren bir açıklama geldi. Bakan Yerlikaya tarafından yapılan açıklamanın ardından ehliyet yenileme süresi uzatıldı mı, ne zamana uzatıldı gibi soruların cevapları araştırılmaya başlandı.

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Ehliyet yenileme süresi uzatıldı mı son dakika? İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya açıklama yaptı
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
01.08.2025
saat ikonu 09:25
|
GÜNCELLEME:
01.08.2025
saat ikonu 09:25

Eski tip sürücü ehliyetlerinin yenilenmesi için 31 Temmuz 2025 tarihine kadar süre verilmişti. Bu süre zarfında yenilemeyen sürücülerin, ehliyetleri geçersiz sayılacak ve 7 bin TL'ye varan ücretlerle karşılaşacaklardı.

Ehliyet yenilemede son günlere girilmesiyle birlikte nüfus müdürlüklerinde yoğunluklar yaşanmaya başlamıştı. İçişleri Bakanı tarafından süreçle ilgili açıklama yapıldı.

Ehliyet yenileme süresi uzatıldı mı son dakika? İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya açıklama yaptı

EHLİYET YENİLEME SÜRESİ UZATILDI MI SON DAKİKA?

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada eski tip sürücü belgelerinin yenileme süresinin 31 Ekim 2025 tarihine kadar son kez uzatıldığını belirtti.

Vatandaşların mağduriyet yaşamaması adına bu kararın alındığı belirtilirken halen 2 milyon 167 bin 713 eski tip sürücü belgesinin yenilenmesi gerektiği açıklandı.

Ehliyet yenileme süresi uzatıldı mı son dakika? İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya açıklama yaptı

Ayrıca aylara göre başvuru oranları da açıklandı. Yapılan açıklamalara göre son 2 günde (30-31 Temmuz) sadece 236 bin ehliyet yenileme başvurusu alındı. Aylara göre alınan ehliyet yenileme başvuruları şöyle:

  • Ocak: 140.000
  • Şubat: 82.000
  • Mart: 84.000
  • Nisan: 101.000
  • Mayıs: 270.000
  • Haziran: 502.000
  • Temmuz: 1.413.489
Ehliyet yenileme süresi uzatıldı mı son dakika? İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya açıklama yaptı

EHLİYET YENİLEME SÜRESİ NE ZAMANA UZATILDI, SON TARİH?

Ehliyet yenileme süresi 31 Ekim 2025 tarihine kadar uzatıldı. Ali Yerlikaya açıklamasında "Eski tip sürücü belgelerinin yenilenmesiyle ilgili süreçte 31.12.2024 son tarih olarak belirlenmiş, ancak yaşanan yoğunluk nedeniyle bu süre 7 ay uzatılarak 31.07.2025’e çekilmişti." ifadelerini kullandı.

https://x.com/AliYerlikaya/status/1950945226941476928

ETİKETLER
#ali yerlikaya
#içişleri bakanlığı
#sürücü belgesi
#ehliyet yenileme
#Ehliyet Süresi
#31 Ekim 2025
#Aktüel
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