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 | Hüseyin Bahcivan

Ehliyet yenileme süresi uzatıldı mı, son gün ne zaman? Ehliyet yenileme ücreti nereye yatırılacağı gündemde

Sürücülerin eski tip ehliyetlerini yenilemesi için verilen süre sona ermek üzere. Vatandaşlar tarafından ehliyet yenileme süresinin uzatılıp uzatılmadığı ve son günün ne zaman olduğu merak ediliyor. Yenileme işlemi yapmayan sürücülerine ehliyetleri geçersiz hale gelecek.

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Ehliyet yenileme süresi uzatıldı mı, son gün ne zaman? Ehliyet yenileme ücreti nereye yatırılacağı gündemde
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
22.07.2025
saat ikonu 11:42
|
GÜNCELLEME:
22.07.2025
saat ikonu 11:42

Sürücülerin yeni çipli sürücü belgelerine geçmesi için verilen süre sona eriyor. 1 Ocak 2016 tarihinden önce verilen ehliyetler yenilenmediği taktirde geçersiz sayılacak. Eski tip sürücü belgelerini kullanan sürücüler için Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü uyarıda bulundu.

Yapılan uyarının ardından vatandaşlar süresi son gün ne zaman, uzatıldı mı sorularının cevaplarını araştırmaya başladı.

Ehliyet yenileme süresi uzatıldı mı, son gün ne zaman? Ehliyet yenileme ücreti nereye yatırılacağı gündemde

EHLİYET YENİLEME SÜRESİ SON GÜN NE ZAMAN?

İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre eski tip ehliyetlerin 31 Temmuz 2025 tarihine kadar yenilenmesi gerekiyor. Bu tarihe kadar 15 TL'ye yenilenen ehliyetlerin, yenileme maliyeti ciddi oranda artacak. B sınıfı ehliyetler için 31 Temmuz'dan sonra yenileme ücreti 7 bin 438 TL'ye çıkacak. Ayrıca eski tip ehliyetler bu tarihten itibaren geçersiz sayılacak.

Ehliyet yenileme süresi uzatıldı mı, son gün ne zaman? Ehliyet yenileme ücreti nereye yatırılacağı gündemde

EHLİYET YENİLEME SÜRESİ UZATILDI MI?

İçişleri Bakanlığı tarafından ehliyet yenileme süresinin uzatıldığında dair resmi bir açıklama yapılmadı. Konuyla ilgili sosyal medyada yer alan iddialar asılsızdır. Sürücülerin eski tip sürücü belgelerini 31 Temmuz tarihine kadar nüfus müdürlüklerinden yenilemeleri gerekiyor.

Ehliyet yenileme süresi uzatıldı mı, son gün ne zaman? Ehliyet yenileme ücreti nereye yatırılacağı gündemde

EHLİYET YENİLEME ÜCRETİ NEREYE YATIRILIR?

Eski tip ehliyetlerini yenileyecek olan vatandaşlardan 15 TL yenileme ücreti alınıyor. Ehliyet yenileme ücretini vatandaşlar Gelir İdaresi Başkanlığı'nın internet sayfası veya anlaşmalı bankalar aracılığıyla ödeyebiliyorlar.

ETİKETLER
#sürücü belgesi
#ehliyet yenileme
#31 Temmuz 2025
#Ehliyet Ücreti
#Nüfus Ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü
#Aktüel
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