Ehliyet yenileme tarihi uzatıldı mı son dakika? Eski tip sürücü belgesi yenileme son tarihi

Belirlenen süre içerisinde ehliyet yenileme işlemi yapmayanlar B sınıfı sürücü belgesi için 1 Ağustos itibarıyla 7 bin 438 lira ödeme yapacak. Karayolları Trafik Yönetmeliği'nin geçici 10. maddesi uyarınca, eski tip sürücü belgelerinin yenilenmesi belirlenen son tarih 31 Temmuz oldu.

EHLİYET YENİLEME TARİHİ UZATILDI MI SON DAKİKA?

Ehliyet yenileme tarihinin son günü 31 Temmuz olarak duyuruldu. 31 Temmuz 2025'e kadar yenileme işlemi yapanlar 15 TL ücret öderken 1 Ağustos itibarıyla yenileme işlemi yapacak olanlar 7 bin 438 TL ücret ödemek zorunda kalacak. Eski sürücü belgesini kullanmaya devam eden 3 milyon 549 bin 583 araç sahibinin yenileme işlemi yapmaması halinde 15 TL'lik ücret değişecek.

Sosyal medyada dolaşıma giren ehliyet yenileme tarihi uzatıldı iddiaları asılsızdır. Zaman zaman sosyal medyada çeşitli iddialar ortaya atılıyor ve dolaşıma giriyor. Şu an için herhangi bir resmi açıklama bulunmazken ehliyet yenileme son tarihi 31 Temmuz'dur. Yenileme işlemini belirlenen süre içerisinde tamamlamayanlar 1 Ağustos itibarıyla ehliyet yenileme için 7 bin 438 TL ödeme yapacak.

EHLİYET YENİLEME NE ZAMAN SON?

Eski tip sürücü belgesi kullanan 3 milyon 549 bin 583 kişi 31 Temmuz'a kadar yenileme işlemlerini yapmalıdır. Alo 199 Çağrı Merkezi, mobil uygulama veya "nvi.gov.tr" üzerinden randevu alan vatandaşlar evraklarını tamamlayarak nüfus müdürlüklerine başvuruyor. Yenileme işlemi yapacak olanların 15 liralık başvuru ücretini ödemeleri, yetkili sağlık kuruluşlarından alınmış sürücü sağlık raporunu sunmaları, son 6 ay içinde çekilmiş bir biyometrik fotoğraf ve Merkezi Nüfus İdaresi Sistemi'nde kayıtlı olan açık adreslerini bildirmesi gerekmekte. Ehliyet yenileme işlemini yapanlara belgeleri Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü tarafından basılarak PTT aracılığıyla adrese teslim ediliyor.