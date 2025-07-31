Ehliyet yenileme ücreti kaç lira olacak? Son gün geride kaldı

Sürücü belgelerini yenileme için son günle birlikte yenilenmeyen ehliyetler geçersiz sayılacak.

Eski tip sürücü belgelerinin yenilenmesi sürecinde, 1 Ocak 2016’dan beri vatandaşların mağduriyet yaşamaması için değişim süresi daha önce üç kez uzatılmıştı.

İndirimli başvuru süresinin dolmasına saatler kala nüfus müdürlüklerinde yığılma oldu.

EHLİYET YENİLEME ÜCRETİ KAÇ LİRA OLACAK?

Vatandaşlar, eski tip sürücü belgelerini mesai bitimine kadar 15 lira karşılığında yenileyebildi.

Ancak bu süreyi kaçıranlar, B sınıfı sürücü belgesi için yarından itibaren 7 bin 438 lira 60 kuruş ödeyecek.

Öte yandan, eski belgeler ise geçersiz sayılacak.