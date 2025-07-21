Ehliyet yenileme uzatıldı mı? Eski tip ehliyetler için son tarih 2025

Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü, eski tip ehliyetlerin yenilenmesi için son tarihi yeniden hatırlattı. Türkiye'de milyonlarca kişi ehliyetlerini yenilemek için müdürlüklere başvurdu. Sosyal medyada çıkan iddialar sonrasında ehliyet yenileme uzatıldı mı merak edildi.

EHLİYET YENİLEME UZATILDI MI 2025 SON DAKİKA?

Eski tip sürücü belgesi olanlar ehliyetlerini yenilemek zorunda olurken Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü, ehliyet yenileme hakkında duyuru yaptı. "Eski tip sürücü belgesine sahip olan vatandaşlarımızın dikkatine" başlıklı paylaşıma göre ehliyet yenileme süresi 31 Temmuz 2025 olarak belirlendi.

Sosyal medyada dolaşıma giren "Ehliyet yenileme süresi uzatıldı" paylaşımları asılsız olurken resmi kurumlardan herhangi bir uzatılma duyurusu gelmedi. Buna göre eski tip sürücü belgesi olanlar ehliyetlerini 31 Temmuz'a kadar yenilemeli.

EHLİYET YENİLEME SON TARİH 2025

Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre ehliyet yenileme için son tarih 31 Temmuz. Eski tip sürücü belgesi olanlar ehliyetlerini yenilemek için 31 Temmuz'a kadar nüfus müdürlüklerinden randevu alarak işlemlerini tamamlamalı.

Eski ehliyete sahip olanlar 31 Temmuz'a kadar yenileme işlemi yaparsa 15 TL öderken 1 Ağustos itibarıyla B sınıfı ehliyet yenileme ücreti 7 bin 438 TL'ye çıkacak. Eski tip sürücü belgesi kullanan 3 milyon 549 bin 583 kişi bir ay içinde ehliyetlerini yenilemezlerse, belgeleri geçersiz sayılacak.

3,5 MİLYON EHLİYET GEÇERSİZ OLACAK

Eski tip ehliyetini kullanmaya devam eden 3 milyon 549 bin 583 sürücünün belgesi yenilenmezse Ağustos sonrasında geçersiz sayılacak. Eski tip belgeleri yenilemek için son tarih 31 Temmuz olurken 15 TL karşılığında yenileme yapılacak. 31 Temmuz sonrasında ehliyet yenileyecek olan B sınıfı belge sahipleri 7 bin 438 TL ödeme yapacak.

Ehliyetini yenilemek isteyenler 31 Temmuz'a kadar yenileme işlemi yaparsa 15 TL ödeme yaparken sürücü sağlık raporu, son 6 ay içerisinde çekilmiş biyometrik fotoğraf veMerkezi Nüfus İdaresi Sistemi'nde (MERNİS) kayıtlı açık adreslerini bildirmelidir. Başvuru yapan vatandaşların yeni ehliyetleri Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü tarafından basılarak PTT aracılığıyla adreslerine gönderilecek.