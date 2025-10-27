Menü Kapat
TGRT Haber
Avatar
Editor
 Sumru Tarhan

Ehliyet yenileme uzatıldı mı? Eski tip ehliyetleri yenileme ücreti ve son tarih belli oldu

Eski tip sürücü belgesi olanların ehliyetlerini yenilemesi için son tarih uzatılmıştı. 1 milyon 886 bin 619 kişi eski sürücü belgesini kullanırken son yenileme tarihine yeniden dikkat çekildi. En son başvuru tarihi uzatılırken gözler ehliyet yenileme süresi uzatıldı mı sorusuna çevrildi.

Ehliyet yenileme uzatıldı mı? Eski tip ehliyetleri yenileme ücreti ve son tarih belli oldu
Haber Merkezi
27.10.2025
27.10.2025
Eski tip ehliyetlerin 1 Ocak 2016'dan itibaren verilmeye başlanan yeni tip sürücü belgeleriyle değiştirilmesi için tanınan sürenin biteceği tarih duyuruldu.

EHLİYET YENİLEME UZATILDI MI SON DAKİKA?

Eski tip sürücü belgeleri olanlar için son tarih belli oldu. 1 Ocak 2016'dan itibaren verilmeye başlanan yeni tip sürücü belgeleriyle değiştirilmesi için tanınan süre 31 Ekim 2025'te sona erecek. Vatandaşlar 31 Ekim tarihine kadar ehliyetlerini yenilemelidir. Yenilemeyenler ise 7 bin 438 lira yenileme ücreti ödemek zorunda kalacak.

Ehliyet yenileme uzatıldı mı? Eski tip ehliyetleri yenileme ücreti ve son tarih belli oldu

EHLİYET YENİLEME SON TARİH

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "31 Ekim yaklaşıyor, sürenin uzatılmayacağını bir kez daha hatırlatmak istiyorum. Bu tarihten sonra eski tip sürücü belgeleri kullanılamayacak ve eski tip sürücü belgesini yenilemek isteyen vatandaşlarımız, indirimli harç değerli kağıt ve hizmet bedelinden yararlanamayacaktır. Vatandaşlarımıza sesleniyorum; lütfen nüfus müdürlüklerimizden randevumuzu alalım, eski belgelerimizi yenileyelim." sözleri ile vatandaşları uyardı. Vatandaşlar 31 Ekim'e kadar ehliyetlerini yenilemelidir.

Ehliyet yenileme uzatıldı mı? Eski tip ehliyetleri yenileme ücreti ve son tarih belli oldu

EHLİYET YENİLEME ÜCRETİ NE KADAR 2025?

31 Ekim 2025'e kadar yalnızca 15 lira ödenmesi gerekirken, 1 Kasım itibarıyla bu ücret B sınıfı için 7 bin 438 lira 60 kuruşa yükselecek. 31 Ekim'e kadar ehliyet yenilendiği takdirde bu işlem için fazladan 7 bin 423 lira 60 kuruşluk ödeme yapılmasına gerek kalmayacak.

Kasım itibarıyla A, A1, A2, F sınıfı eski tip sürücü belgesi olanlar, harç, değerli kağıt ve vakıf hizmet bedeli dahil toplam 3 bin 643 lira 10 kuruş, B1, BE, C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D, DE, G, M sınıfı eski tip sürücü belgesi olanlar da 11 bin 235 lira 60 kuruş yatırmaları gerekecek.

Ehliyet yenileme uzatıldı mı? Eski tip ehliyetleri yenileme ücreti ve son tarih belli oldu

EHLİYET YENİLEME BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Sürücü belgelerini yenileyecek olanlar Alo 199 Çağrı Merkezi, mobil uygulama veya "nvi.gov.tr" üzerinden randevu alarak gerekli evrakları tamamlayıp nüfus müdürlüklerine başvurabiliyor. Vatandaşların son 6 ay içinde çekilmiş bir biyometrik fotoğraf ve Merkezi Nüfus İdaresi Sistemi'nde (MERNİS) kayıtlı açık adreslerini bildirmeleri gerekiyor.

