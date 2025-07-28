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 | Hüseyin Bahcivan

Ehliyet yenileme uzatıldı mı? Eski tip ehliyetleri yenilemek için son günler

Eski tip sürücü ehliyetlerini yenilemek için son haftaya girildi. Eski tip ehliyetlerini yenilemeyen vatandaşlar sürenin uzatılıp uzatılmadığını araştırmaya başladı. Eski tip ehliyet yenileme işlemi yapmayanlar bu tarihten itibaren ceza ödeyecek.

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Ehliyet yenileme uzatıldı mı? Eski tip ehliyetleri yenilemek için son günler
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
28.07.2025
saat ikonu 10:03
|
GÜNCELLEME:
28.07.2025
saat ikonu 10:03

tarafından eski ehliyet sahibi olan sürücülerin yeni tip sürücü belgesine geçişi için son başvuru tarihi duyurulmuştu. Temmuz ayının son haftasına girmemiz ile birlikte süresi tekrardan gündeme geldi. Milyonlarca sürücü ehliyet yenileme uzatıldı mı sorusunu araştırmaya başladı.

Ehliyet yenileme uzatıldı mı? Eski tip ehliyetleri yenilemek için son günler

EHLİYET YENİLEME UZATILDI MI?

Ehliyet yenileme süresinin uzatıldığında dair İçişleri Bakanlığı tarafından herhangi bir açıklama gelmedi. Sürücülerin 31 Temmuz 2025 tarihine kadar ehliyetlerini yenilemeleri gerekiyor.

31 Temmuz'a kadar ehliyetlerini yenileyecek olan sürücüler sadece 15 TL ödeyecekler. 31 Temmuz'dan sonra ise hem eski tip sürücü belgeleri geçersiz sayılacak, hem de yenileme ücreti B sınıfı ehliyetler için 7 bin 438 TL'ye çıkacak.

Ehliyet yenileme uzatıldı mı? Eski tip ehliyetleri yenilemek için son günler

EHLİYET YENİLEME NASIL YAPILIR?

Eski tip ehliyetlerini yenilemek isteyen sürücülerin ilk önce nüfus müdürlüklerinden randevu almalılar. Daha sonrasında vatandaşların gerekli belgeleri tamamlayarak nüfus müdürlüklerine teslim etmeleri gerekiyor. Bu işlemlerin ardından sürücülere geçici bir belge veriliyor. Daha sonra en geç 4 iş günü içerisinde sürücülere yeni tip ehliyetler PTT aracılığıyla teslim ediliyor.

ETİKETLER
#içişleri bakanlığı
#sürücü belgesi
#ehliyet yenileme
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#Yeni Tip Ehliyet
#Aktüel
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