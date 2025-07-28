Ehliyet yenileme uzatıldı mı? Eski tip ehliyetleri yenilemek için son günler

İçişleri Bakanlığı tarafından eski ehliyet sahibi olan sürücülerin yeni tip sürücü belgesine geçişi için son başvuru tarihi duyurulmuştu. Temmuz ayının son haftasına girmemiz ile birlikte ehliyet yenileme süresi tekrardan gündeme geldi. Milyonlarca sürücü ehliyet yenileme uzatıldı mı sorusunu araştırmaya başladı.

EHLİYET YENİLEME UZATILDI MI?

Ehliyet yenileme süresinin uzatıldığında dair İçişleri Bakanlığı tarafından herhangi bir açıklama gelmedi. Sürücülerin 31 Temmuz 2025 tarihine kadar ehliyetlerini yenilemeleri gerekiyor.

31 Temmuz'a kadar ehliyetlerini yenileyecek olan sürücüler sadece 15 TL ödeyecekler. 31 Temmuz'dan sonra ise hem eski tip sürücü belgeleri geçersiz sayılacak, hem de yenileme ücreti B sınıfı ehliyetler için 7 bin 438 TL'ye çıkacak.

EHLİYET YENİLEME NASIL YAPILIR?

Eski tip ehliyetlerini yenilemek isteyen sürücülerin ilk önce nüfus müdürlüklerinden randevu almalılar. Daha sonrasında vatandaşların gerekli belgeleri tamamlayarak nüfus müdürlüklerine teslim etmeleri gerekiyor. Bu işlemlerin ardından sürücülere geçici bir belge veriliyor. Daha sonra en geç 4 iş günü içerisinde sürücülere yeni tip ehliyetler PTT aracılığıyla teslim ediliyor.