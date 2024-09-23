Ehliyet yenilemede sağlık raporu aile sağlığı merkezlerinden alınıyor

23 Eylül 2024 13:22 - Güncelleme : 23 Eylül 2024 13:28

Ehliyet yenileme süresinin dolmasına aylar kalmışken eski tip ehliyetlerin değiştirilmesi konusu sürücülerin gündeminde yer alıyor. Ehliyet yenileme için gerekli belgelerden biri olan sağlık raporları ise, aile sağlığı merkezlerinden temin ediliyor.

Yıl sonuna kadar ehliyetini yenilemeyen vatandaşlardan 5 bin liranın üzerinde ek ödeme alınacak

Yıl sonuna kadar ehliyetini yenilemeyen vatandaşlardan 5 bin liranın üzerinde ek ödeme alınacak

Eski tip ehliyetleri değiştirmek için son gün 31 Aralık 2024 olurken ehliyet yenileme​ ücreti; vergi ve harçlar dahil olmak üzere belirlenen miktarda olup, ödeme işlemi banka veya anlaşmalı kurumlar aracılığıyla yapılıyor.

EHLİYET YENİLEME İŞLEMİ NASIL YAPILIR?

Vatandaşlar, ehliyet yenileme işlemi için ilk olarak Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü internet sitesinden veya ALO 199 çağrı merkezinden randevu​ almalıdır.

Randevu günü sürücü belgesi​ harç ücreti olarak belirlenen 15 lira belirlenen bankaların ATM’leri veya PTT üzerinden ödenerek beraber gerekli belgeler ile Nüfus Müdürlüklerine başvuru yapılır.

EHLİYET YENİLEME İŞLEMİ İÇİN GEREKLİ BELGELER NELER?

Ehliyet yenileme işlemi için gerekli belgeler şu şekildedir;

Eski Sürücü Belgesi

Başvuru Ücreti Makbuzu

Sağlık Raporu

Son 6 Ay İçinde Çekilmiş Biyometrik Fotoğraf

EHLİYET YENİLEME İÇİN SAĞLIK RAPORU NEREDEN ALINIR?

Eski tip ehliyeti değiştirmek için gereken evraklar arasında yer alan sağlık raporu, aile sağlığı merkezlerinden, devlet hastanelerinden ve özel sağlık merkezlerinden temin edilebilir.

YENİ EHLİYET NE ZAMAN GELİR?

Yenilenen ehliyetler, başvuru işlemlerinin tamamlanmasının ardından 1-2 hafta içinde belirlenen adreslere teslim edilir.