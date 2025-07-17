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 | Hüseyin Bahcivan

Ehliyet yenilemek için son tarih ne zaman? Bu tarihten sonra eski tip ehliyetler geçersiz sayılacak

Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü tarafından eski tip ehliyetlerin yenileme işlemleri için son tarih açıklandı. Milyonlarca sürücü ehliyet yenilemek için son tarihin ne zaman olduğunu araştırıyor. Bu tarihten itibaren artık eski tip ehliyetler kullanılmayacak.

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Ehliyet yenilemek için son tarih ne zaman? Bu tarihten sonra eski tip ehliyetler geçersiz sayılacak
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
17.07.2025
saat ikonu 17:56
|
GÜNCELLEME:
17.07.2025
saat ikonu 17:56

Eski tip sürücü belgeleri yerini artık yeni nesil çipli ehliyetlere bırakıyor. Sürücüler nüfus müdürlüklerine giderek yeni tip sürücü belgelerini almaya başladılar. Ehliyetlerini henüz yenilemeyen sürücüler ise son günün ne zaman olduğunu araştırıyor.

Ehliyet yenilemek için son tarih ne zaman? Bu tarihten sonra eski tip ehliyetler geçersiz sayılacak

EHLİYET YENİLEMEK İÇİN SON TARİH NE ZAMAN?

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya tarafından geçtiğimiz aylarda yapılan açıklamalara göre eski tip sürücü belgelerinin yenilenmesi için belirtilen süre 31 Temmuz 2025 tarihine kadar uzatıldı.

31 Temmuz'dan sonra eski tip sürücü belgeleri geçersiz sayılacak. Konuyla ilgili geçtiğimiz aylarda İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın sosyal medya hesabından yaptığı açıklamanın tamamı ise şöyle:

"Karayolları Trafik Yönetmeliği’nin Geçici 10. maddesi uyarınca, eski tip sürücü belgelerinin yenilenmesi için belirlenen süre, mevcut şartlar ve vatandaşlarımızın ihtiyaçları göz önüne alınarak 31 Temmuz 2025 tarihine kadar uzatıldı.

Halihazırda, 5 milyon 413 bin 148 adet eski tip bulunmakta.

Nüfus müdürlükleri ile sağlık raporlarının düzenlendiği sağlık kuruluşlarında oluşabilecek yoğunlukların önüne geçmek ve vatandaşlarımızın herhangi bir mağduriyet yaşamadan işlemlerini tamamlayabilmeleri amacıyla uzatılan sürenin sonuna kadar lütfen eski sürücü belgelerimizi yenileyelim."

Ehliyet yenilemek için son tarih ne zaman? Bu tarihten sonra eski tip ehliyetler geçersiz sayılacak

EHLİYET YENİLEMEK İÇİN GEREKLİ BELGELER NELER?

Sürücü belgesini yenilemek isteyen vatandaşların nüfus müdürlüklerine gittiklerinde yanlarında bulundurması gereken belgeler şöyle:

  • Gelir idaresi Başkanlığı'nın internet sayfası veya anlaşmalı bankalara ödenen 15 TL başvuru ücretinin dekontu.
  • Sağlık Raporu
  • Son 6 ay içerisinde çekilmiş bir adet biyometrik fotoğraf
  • Eski tip sürücü belgesi
ETİKETLER
#içişleri bakanlığı
#sürücü belgesi
#ehliyet yenileme
#Yeni Tip Ehliyet
#31 Temmuz 2025
#Eski Tip Ehliyet
#Aktüel
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