Ehliyet yenilemek için son tarih ne zaman? Bu tarihten sonra eski tip ehliyetler geçersiz sayılacak

Eski tip sürücü belgeleri yerini artık yeni nesil çipli ehliyetlere bırakıyor. Sürücüler nüfus müdürlüklerine giderek yeni tip sürücü belgelerini almaya başladılar. Ehliyetlerini henüz yenilemeyen sürücüler ise son günün ne zaman olduğunu araştırıyor.

EHLİYET YENİLEMEK İÇİN SON TARİH NE ZAMAN?

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya tarafından geçtiğimiz aylarda yapılan açıklamalara göre eski tip sürücü belgelerinin yenilenmesi için belirtilen süre 31 Temmuz 2025 tarihine kadar uzatıldı.

31 Temmuz'dan sonra eski tip sürücü belgeleri geçersiz sayılacak. Konuyla ilgili geçtiğimiz aylarda İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın sosyal medya hesabından yaptığı açıklamanın tamamı ise şöyle:

"Karayolları Trafik Yönetmeliği’nin Geçici 10. maddesi uyarınca, eski tip sürücü belgelerinin yenilenmesi için belirlenen süre, mevcut şartlar ve vatandaşlarımızın ihtiyaçları göz önüne alınarak 31 Temmuz 2025 tarihine kadar uzatıldı.

Halihazırda, 5 milyon 413 bin 148 adet eski tip sürücü belgesi bulunmakta.

Nüfus müdürlükleri ile sağlık raporlarının düzenlendiği sağlık kuruluşlarında oluşabilecek yoğunlukların önüne geçmek ve vatandaşlarımızın herhangi bir mağduriyet yaşamadan işlemlerini tamamlayabilmeleri amacıyla uzatılan sürenin sonuna kadar lütfen eski sürücü belgelerimizi yenileyelim."

EHLİYET YENİLEMEK İÇİN GEREKLİ BELGELER NELER?

Sürücü belgesini yenilemek isteyen vatandaşların nüfus müdürlüklerine gittiklerinde yanlarında bulundurması gereken belgeler şöyle: