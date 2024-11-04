Ekim ayı enflasyonu saat kaçta açıklanacak? Beklentiler ve 2024 anket tahminleri

04 Kasım 2024 09:30 - Güncelleme : 04 Kasım 2024 09:33

Milyonlarca kişinin merakla beklediği Ekim ayı enflasyon oranı bugün açıklanıyor. Ekonomistlerin tahminleri ve beklentileri de göz önünde bulundurulurken Türkiye İstatistik Kurumu​ tarafından rakam duyurulacak. Vatandaşlar ise enflasyon oranının saat kaçta açıklanacağını bekliyor.

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Ekim ayı enflasyonu bugün belli oluyor: Kira ve diğer zamlar da açıklanacak

Ekim ayı enflasyonu bugün belli oluyor: Kira ve diğer zamlar da açıklanacak

TÜFE'de değişim eylül ayında bir önceki aya göre yüzde 2,97, bir önceki yılın aralık ayına yüzde 35,86 olmuştu.

Ekonomistler enflasyon oranı hakkında beklentilerini duyururken vatandaşların gözü Türkiye İstatistik Kurumu'na çevrildi. Ekim ayı enflasyon oranının açıklanacağı saat bekleniyor.

EKİM AYI ENFLASYON ORANI SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK 2024?

2024 yılında ekim ayı enflasyon oranı 4 Kasım Pazartesi günü 10.00'da açıklanıyor.

TÜFE​'deki değişim eylül ayında bir önceki aya göre %2,97, bir önceki yılın aralık ayına göre %35,86, bir önceki yılın aynı ayına göre %49,38 ve on iki aylık ortalamalara göre %63,47 olmuştu.

EKİM ENFLASYON EKONOMİSTLERİN BEKLENTİSİ VE TAHMİNİ

Tüketici fiyat endeksi ağustos ayında %2,47, temmuz ayında %3,23 artmıştı.

Beklentiler ise bir önceki ay %49,38 olan yıllık enflasyonun %47,98'e ineceği yönünde. 2024 sonu enflasyon tahmini ise ekim ayında %44,23 olmuştu. Oranlar bugün 10.00'da duyurulacak.

AA Finans'ın beklenti anketine 16 ekonomist katıldı. Ekonomistler beklentilerinin ortalaması %2,46 olurken ekim ayı beklentileri %2 ile %2,75 aralığında oldu.

EYLÜL AYI ENFLASYON ORANI YÜZDE KAÇ OLDU?

Türkiye İstatistik Kurumu verilerine bakıldığında tüketici fiyatları %64,91, yurt içi üretici fiyatları %46,23 artış gösterdi. TÜFE ağustos aylık bazda %2,47, Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) %1,68 arttı

Yıllık enflasyon tüketici fiyatlarında %51,97, yurt içi üretici fiyatlarında %35,75 olmuştu. Ağustos ayında aylık bazda %2,47 artış olurken yıllık enflasyon %51,97 olmuştu.