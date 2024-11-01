Ekim enflasyonunun açıklanacağı tarih netleşti: Ekonomistlerin beklentileri ne yönde?

01 Kasım 2024 10:30 - Güncelleme : 01 Kasım 2024 10:34

TÜİK tarafından açıklanacak olan ekim ayı enflasyon rakamları vatandaşların gündeminde yer alıyor. Kira zammını etkileyen ekim ayı enflasyon verilerinin açıklanacağı tarih belli oldu.

Enflasyon rakamlarının açıklanması için geri sayım başladı. Milyonlarca kişinin merak ettiği ekim ayı enflasyon beklentisi gündemdeki yerini aldı. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), reel ve finansal sektör temsilcileri ile gerçekleştirdiği ekim ayı Piyasa Katılımcıları Anketini yayımladı.

EKİM AYI ENFLASYONU NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Türkiye İstatistik Kurumu​ (TÜİK), 4 Kasım Pazartesi günü saat 10.00 itibarıyla memur, emekli, işveren ve işçiler başta olmak üzere milyonlarca kişinin merakla beklediği Ekim ayı Tüketici Fiyat Endeksi'ni (TÜFE) açıklayacak.

EKİM AYI ENFLASYONU SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK?

Türkiye İstatistik Kurumu tarafından, yılın onuncu enflasyon verilerini oluşturacak olan ekim ayı enflasyon rakamları 4 Ekim Pazartesi günü saat 10.00 itibarıyla açıklanacak.

EKİM AYI ENFLASYONU NE KADAR OLACAK? EKONOMİSTLERİN YORUMLARI

TCMB​, reel ve finansal sektör temsilcileri ile profesyonellerden oluşan 72 katılımcıyla gerçekleştirdiği ekim ayı Piyasa Katılımcıları Anketi'ni yayınladı.

Buna göre, geçen ay yüzde 2,24 olan ekim ayı TÜFE​ artışı beklentisi, bu anket döneminde yüzde 2,39'a yükseldi. Cari yıl sonu TÜFE artışı beklentisi ise yüzde 43,14'ten yüzde 44,11'e çıktı.

TÜFE'de artış beklentisi 12 ay sonrası için yüzde 27,49'dan yüzde 27,44'e, 24 ay sonrası için yüzde 18,38'dan yüzde 18,08'e geriledi.