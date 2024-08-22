Ekim’de başlaması beklenen KYK burs başvurularında öncelikli olan öğrenciler, başvuru ve değerlendirme kriterleri

22 Ağustos 2024 12:05 - Güncelleme : 22 Ağustos 2024 12:08

Geçen sene KYK yurt ücretleri TİP 1 aylık 345 ve TİP 2 405 TL olarak belirlenmişti

Geçen sene KYK yurt ücretleri TİP 1 aylık 345 ve TİP 2 405 TL olarak belirlenmişti

KYK yurt başvuruları 24 Ağustos tarihine kadar sürerken ücretler belli olmadı

KYK yurt başvuruları 24 Ağustos tarihine kadar sürerken ücretler belli olmadı

Geçen yıl 12-19 Ekim tarihleri arasında gerçekleştirilen KYK burs başvurularının, 2024-2025 eğitim yılı yerleştirmelerinin tamamlanmasının ardından yapılması planlanıyor.

KYK BURS BAŞVURULARI NE ZAMAN?

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından öğrencilerin eğitim hayatına katkı sağlamak amacıyla her yıl verilen KYK burs ve kredi başvuruları, 2024-2025 öğrenci yerleştirme işlemlerinin tamamlanmasının ardından Ekim ayında yapılacak.

KYK BURS VE KREDİ BAŞVURULARI NASIL YAPILIR?

KYK burs ve Kredi başvuruları, her yıl Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın belirlediği tarihler arasında e-Devlet üzerinden alınmakta.

Başvuru sırasında öğrenciden ekonomik, sosyal ve eğitim durumuna ilişkin bilgiler talep edilerek bu bilgiler kamu kurumlarından alınan veriler ile karşılaştırılarak doğrulanıyor.

Yapılan değerlendirme sonucunda maddi gelir durumuna göre belirlenen sayıda öğrenciye burs verilirken, durumu mevzuata uygun diğer tüm öğrencilere ise öğrenim kredisi veriliyor.

KYK BURS KİMLERE ÇIKAR? KYK BURS İÇİN ÖNCELİKLİ KİŞİLER KİMLER?

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından yurt içinde/yurt dışında yükseköğrenim gören T.C. vatandaşı öğrencilere burs veya öğrenim kredisi veriliyor.

Bakanlık tarafından belirlenen KYK bursu için öncelikli öğrenciler şu şekildedir;

Şehit çocukları veya kardeşi,

Gazi çocukları veya kendisi,

Sağlık kurulu raporu ile %40 ve üzerinde engelli olduğu tespit edilen öğrenciler

Anne ve babası vefat etmiş olanlar,

Lise ve dengi öğrenimlerini Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına bağlı yetiştirme yurtlarında barınarak tamamlayanlar,

Lise ve dengi öğrenimlerini Darüşşafaka Lisesinde tamamlayanlar,

Amatör milli sporcu olan öğrenciler,

ÖSYM sınavında sayısal, sözel, eşit ağırlık ve dil puan türlerinde ham puan bazında ilk yüze giren öğrenciler öncelikli öğrenci statüsünde değerlendiriliyor.

ÖĞRENİM KREDİSİ NE KADAR SÜRE BOYUNCA VERİLİYOR?

KYK kredi (Öğrenim Kredisi) geri ödemeli olarak öğrenim süresi boyunca verilmekte.