2026 yılının dikkat çeken halka arzlarından biri olan Ekinciler Demir Çelik için talep toplama süreci başladı. Sermaye Piyasası Kurulu onayının ardından halka arz detayları netleşirken, şirketin yaklaşık 2,34 milyar TL büyüklüğündeki arzı yatırımcıların radarına girdi. Özellikle bireysel yatırımcıya uygulanacak eşit dağıtım yöntemi ve yüksek katılım senaryolarındaki lot tahminleri yoğun şekilde araştırılıyor.

Özetle

HABERİN ÖZETİ EKİNCİLER DEMİR ÇELİK halka arz katılım endeksine uygun mu? EKDMR kaç lot verir? Ekinciler Demir Çelik'in 2,34 milyar TL büyüklüğündeki halka arzı için talep toplama süreci 13-14-15 Mayıs 2026 tarihlerinde başlıyor. Halka arzda pay başına satış fiyatı 45 TL olarak belirlendi. Toplamda 52 milyon adet lot satışa sunulacak, halka açıklık oranı %16,25 olacak. Bireysel yatırımcılar için eşit dağıtım yöntemi uygulanacak; 500 bin yatırımcı katılımında yaklaşık 42 lot düşmesi bekleniyor. Ekinciler Demir Çelik halka arzı katılım endeksine uygun değil. Halka arz gelirinin %40'ı hammadde tedariği ve işletme sermayesine, %25'i yenilenebilir enerji yatırımlarına, %25'i modernizasyon ve kapasite artışına, %10'u ise kütük kaynatma sistemi yatırımına kullanılacak. Halka arza Akbank, Garanti BBVA, İş Bankası gibi bankalar ve çeşitli aracı kurumlar üzerinden katılım sağlanabilecek.

EKİNCİLER DEMİR ÇELİK HALKA ARZI NE ZAMAN?

Ekinciler Demir ve Çelik Sanayi A.Ş.’nin halka arzında talep toplama tarihleri 13-14-15 Mayıs 2026 olarak açıklandı. Yatırımcılar 3 iş günü boyunca bankalar ve aracı kurumlar üzerinden taleplerini iletebilecek. EKDMR işlem koduyla gerçekleştirilecek halka arzda pay başına satış fiyatı 45 TL olarak belirlendi.

Şirketin çıkarılmış sermayesi halka arz kapsamında 280 milyon TL’den 320 milyon TL’ye yükseltilecek. Toplamda 52 milyon adet lot satışa sunulurken, bunun 40 milyon lotluk kısmı sermaye artırımı, 12 milyon lotluk kısmı ise ortak satışı şeklinde gerçekleştirilecek. Halka açıklık oranı ise yüzde 16,25 seviyesinde olacak.

EKDMR KAÇ LOT VERİR?

Halka arzda bireysel yatırımcılar için eşit dağıtım yöntemi uygulanacak. Yüksek başvurulu yatırımcı grubunda ise 10.001 lot ve üzerindeki taleplerde oransal dağıtım yöntemi kullanılacak. Yatırımcı sayısına göre kişi başına düşmesi beklenen lot miktarları da netleşmeye başladı.

Olası katılım senaryolarına göre 150 bin yatırımcı katılımında yaklaşık 138 lot dağıtılması bekleniyor. 250 bin katılımda 83 lot, 350 bin katılımda 59 lot, 500 bin katılımda ise yaklaşık 42 lot düşebileceği hesaplanıyor. Katılımın 1,1 milyon yatırımcıya ulaşması halinde yaklaşık 19 lot, 2,2 milyon yatırımcı seviyesinde ise yaklaşık 9 lot dağıtımı öngörülüyor.

EKDMR KATILIM ENDEKSİNE UYGUN MU?

Faiz hassasiyeti bulunan yatırımcıların en çok merak ettiği başlıklardan biri de katılım endeksi uygunluğu oldu. Açıklanan veriler doğrultusunda Ekinciler Demir Çelik halka arzının katılım endeksine uygun olmadığı belirtildi.

Bu nedenle katılım esaslı yatırım tercih eden yatırımcıların halka arz sürecinde şirketin finansal yapısı ve faaliyet alanına ilişkin açıklanan kriterleri dikkate aldığı görülüyor. Halka arz belgelerinde yer alan bilgiler doğrultusunda EKDMR hisseleri katılım endeksi kapsamında değerlendirilmeyecek.

EKDMR HALKA ARZ GELİRİ NERELERDE KULLANILACAK?

Şirket tarafından açıklanan bilgilere göre halka arzdan elde edilmesi beklenen net gelirin önemli bölümü yatırım ve kapasite artırımı alanlarında kullanılacak. Gelirin yüzde 40’lık kısmının hammadde tedariği ve işletme sermayesine ayrılması planlanıyor.

Bunun yanında yüzde 25’lik bölümün yenilenebilir enerji yatırımlarına yönlendirilmesi hedefleniyor. Üretim tesislerinde modernizasyon ve kapasite artışı yatırımları için yüzde 25 pay ayrılırken, yüzde 10’luk kısmın ise kütük kaynatma sistemi yatırımı için kullanılacağı açıklandı.

EKİNCİLER DEMİR ÇELİK HALKA ARZI HANGİ BANKALARDA VAR?

EKDMR halka arzına Türkiye’de faaliyet gösteren çok sayıda banka ve aracı kurum üzerinden katılım sağlanabiliyor. Akbank, Garanti BBVA, Türkiye İş Bankası, Ziraat Bankası, VakıfBank, Halkbank ve QNB gibi büyük bankalar halka arz sürecinde talep kabul eden kurumlar arasında yer alıyor.

Bunun yanında A1 Capital, İş Yatırım, Yapı Kredi Yatırım, Gedik Yatırım, Oyak Yatırım, Şeker Yatırım ve Tacirler Yatırım gibi çok sayıda aracı kurum üzerinden de talep gönderilebiliyor. Yatırımcılar mobil bankacılık uygulamaları, internet şubeleri ve yatırım hesapları aracılığıyla halka arza katılım sağlayabiliyor.

